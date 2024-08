- Indipendentemente dalle fluttuazioni, l'Hertha si assicura la vittoria a Rostock.

La squadra di bassa classifica Hertha BSC ha ottenuto una vittoria decisiva per 5-1 sulla retrocessa Hansa Rostock, passando così al turno successivo della DFB-Pokal. In trasferta all'Ostseestadion di Rostock, Hertha ha preso il comando grazie a Derry Scherhant (38'). Dopo la ripresa, Albin Berisha ha pareggiato per Rostock (46'). Ibrahim Maza (66'), Marten Winkler (75') e Florian Niederlechner (85', 88') hanno poi sigillato la vittoria per Hertha. Nonostante la forte rivalità tra i due gruppi di tifosi, la partita è rimasta priva di conflitti.

Hertha aveva il controllo del pallone ma ha faticato a concretizzare le occasioni a causa della robusta difesa di Rostock. La rete di apertura di Scherhant è stata il risultato di un calcio di punizione ben eseguito da Jonjoe Kenny, con il pallone che ha trovato la via per Scherhant, il quale ha segnato con una girata e un tiro preciso, lasciando Rostock senza speranze.

L'errore di Gersbeck rinvigorisce Rostock

Il portiere di Hertha, Marius Gersbeck, ha involontariamente regalato a Rostock l'opportunità di creare l'imprevisto subito dopo la ripresa. Invece di passare a un compagno, il portiere di 29 anni ha passato il pallone direttamente ad Albin Berisha di Rostock, che ha avuto un facile tap-in per pareggiare.

Rostock ha guadagnato slancio, attaccando continuamente mentre Hertha si prendeva del tempo per riorganizzarsi. Maza ha segnato il secondo gol per Hertha con una conclusione brillante dopo un preciso uno-due con Deyovaisio Zeefuik (66'). Haris Tabakovic ha colpito la traversa nell'74°, ma Winkler non ha sbagliato un minuto dopo. Niederlechner, entrato a partita in corso, ha aggiunto due reti tarde per sigillare la vittoria (85', 88°).

I commentatori hanno espresso la loro sorpresa dopo l'errore di Gersbeck, dicendo che ha improvvisamente rinvigorito lo spirito di Rostock. Questo errore, il seguente è aggiunto: Gersbeck ha involontariamente passato il pallone a Berisha, offrendo a Rostock un'occasione semplice per pareggiare.

