- Indipendentemente dal problema della porta fantasma incontrato da Pop, l'assistenza tecnica non e' disponibile al momento.

Seguendo il discutibile gol segnato dalla capitano della squadra Alexandra Popp, la Federazione Tedesca di Calcio (DFB) sta valutando l'eventuale utilizzo di ausili tecnologici nella Frauen-Bundesliga. Tuttavia, una soluzione rapida è improbabile. Secondo la DFB, "finora, in collaborazione con i club, c'è stato un accordo collettivo che i costi e i vantaggi sono ancora squilibrati."

Il lunedì, l'arbitro Nadine Westerhoff ha concesso il gol apparentemente segnato da Popp per il VfL Wolfsburg contro il Werder Bremen, nonostante le chiare prove video che dimostravano che il pallone aveva colpito la linea di porta e era rimbalzato nuovamente sul campo.

Come parte del suo piano per "crescita e professionalizzazione" nella Frauen-Bundesliga, la DFB ha suggerito che concetti come il VAR e la tecnologia della linea di porta potrebbero diventare più concreti. Tuttavia, è fondamentale stabilire i prerequisiti necessari prima. Attualmente, la DFB implementa la tecnologia della linea di porta e l'assistenza video solo durante la finale della coppa delle donne a Colonia.

Oltre ai problemi strutturali nella maggior parte degli stadi piccoli, i costi rappresentano anche un ostacolo. L'attuale accordo televisivo assegna circa 5,17 milioni di euro all'anno alle dodici squadre della Frauen-Bundesliga - una somma simile era stata apparentemente spesa nella Bundesliga maschile per l'installazione del VAR e della tecnologia della linea di porta. Secondo la DFB, "i costi sarebbero attualmente sproporzionati ai bilanci complessivi della Frauen-Bundesliga."

Inoltre, la DFB ha evidenziato i potenziali problemi con l'assistenza video nella Frauen-Bundesliga, come il potenziale aumento degli errori. A causa del numero significativamente inferiore di telecamere rispetto alla Bundesliga maschile, risolvere numerosi casi sarebbe difficile, se non impossibile. Inoltre, le aspettative del pubblico riguardo al VAR e le prestazioni effettive sarebbero molto diverse. Analogamente, tali sfide si applicano anche alla 3. Liga maschile, dove non ci sono ausili tecnologici.

La DFB sta valutando l'implementazione del VAR e della tecnologia della linea di porta nella Football league (Football league) a causa del suo piano di crescita e professionalizzazione, ma ha menzionato che i costi e i benefici sono attualmente squilibrati. Nonostante i potenziali vantaggi dell'utilizzo di ausili tecnologici nella Frauen-Bundesliga, l'utilizzo del VAR e della tecnologia della linea di porta è attualmente limitato alla finale della coppa delle donne a Colonia a causa di vincoli finanziari e problemi strutturali nella maggior parte degli stadi.

Leggi anche: