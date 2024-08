Talentuoso Drammaturgo o Artista del Cinema, mantenendo i nomi originali - Indipendentemente dal fatto che si tratti di un evento di matrimonio o di un set cinematografico, Zoë Kravitz mantiene una passione e una dedizione incrollabili in ogni sforzo.

Zoe Kravitz e Channing Tatum stanno incontrando alcune difficoltà nel legare il nodo. Come ha recentemente suggerito Kravitz, attrice americana e figlia di Lenny Kravitz, pianificare un matrimonio non è facile.

Kravitz: "Ho affrontato un mostro"

Chiedendo a US magazine "People" se fare un film o pianificare un matrimonio è più difficile, Kravitz ha riso e risposto: "Per la maggior parte delle persone, probabilmente è un film, ma io mi approccio a tutto con la stessa follia e determinazione. Quindi direi che è alla pari." Sembra che Kravitz si riferisca alla sua intensa concentrazione sui compiti.

Tatum è protagonista del thriller "Blink Twice," diretto da Kravitz. "Dopo il primo giorno di riprese, ho pensato 'Oddio, non so in che cosa mi sono cacciato'," ha ricordato Kravitz riguardo al film. Ci sono stati alti e bassi. Durante i momenti difficili della produzione, Tatum è stato un grande sostegno.

Tatum: "Una delle esperienze più difficili sul set"

Il pianificare il matrimonio di Kravitz sembra altrettanto complicato, come ha anche menzionato Tatum alla rivista. "Fare questo film è stato così difficile. Forse uno dei più difficili che abbia mai fatto... per vari motivi," ha detto l'attore famoso, che era precedentemente sposato con la sua collega Jenna Dewan. Kravitz era anche sposata con l'attore Karl Glusman prima.

Tuttavia, lavorare a "Blink Twice" ha anche rafforzato il loro legame, secondo Tatum: "Quando puoi guardare attraverso la stanza o il set e sapere che la migliore persona sta cercando di risolvere i problemi - e stai realmente cercando il suo input tanto quanto stai cercando di risolvere i problemi da solo - è fantastico."

Kravitz e Tatum stanno insieme dal 2021. I media americani riportano che si sono fidanzati alla fine del 2023. La coppia ha recentemente fatto la loro prima apparizione pubblica insieme come coppia alla première di "Blink Twice."

