- Indice delle sanzioni per le violazioni relative alla cannabis

Nella regione della Sassonia-Anhalt, è stato introdotto un severo sistema di sanzioni per le violazioni legate alla marijuana. L'attenzione principale è rivolta al costante rispetto del benessere dei bambini e degli adolescenti, come dichiarato da un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali. Ad esempio, possono essere comminate multe fino a €500 per l'uso di marijuana in zone proibite vicino a scuole, asili, impianti sportivi pubblici o parchi giochi per bambini. Impegnarsi in tali attività in presenza di minori potrebbe comportare multe fino a €1,000.

In precedenza, il "Mitteldeutsche Zeitung" ha rivelato che le multe potevano raggiungere un massimo di €30,000, ad esempio, se un individuo sostiene i gruppi di coltivazione di cannabis o partecipa a attività promozionali. "Per mantenere la coerenza nell'applicazione in diversi stati, il Ministero della Salute ha collaborato strettamente con la Sassonia, la Turingia e il Brandeburgo per elaborare questo sistema di sanzioni", ha aggiunto il portavoce.

Il sistema di sanzioni è stato presentato nel Bollettino Ministeriale del 22 luglio ed è entrato in vigore da allora. Tuttavia, rimane ancora incerto chi sorveglierà queste violazioni. Il governo non ha ancora preso una decisione in merito, come ha dichiarato il portavoce del ministero.

L'applicazione di queste severe sanzioni nella Sassonia-Anhalt mira anche a scoraggiare qualsiasi forma di crimine legata alla marijuana, come la coltivazione o la promozione. Il mancato rispetto di queste regole può comportare severe conseguenze, come dimostrato dalla possibile multa di €30,000 per il sostegno ai gruppi di coltivazione di cannabis o la partecipazione a attività promozionali.

Leggi anche: