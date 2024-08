- Indicazioni di un raffreddamento delle tensioni dopo l'attacco di Hezbollah contro Israele

Il Medio Oriente ha registrato una diminuzione della turbolenza dopo l'intenso scontro tra la milizia libanese Hezbollah e l'esercito israeliano, sebbene le tensioni rimangano elevate. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ordinato alle forze militari statunitensi di mantenere due portaerei e le navi di scorta nella regione. In tarda serata, Hamas, alleato di Hezbollah, ha lanciato un razzo dalla Striscia di Gaza meridionale verso Tel Aviv, atterrando in territorio non popolato a sud della città costiera israeliana.

Il personale medico ha segnalato il ferimento di una donna mentre cercava rifugio frettolosamente. I precedenti tentativi di mediazione per negoziare una tregua nella capitale egiziana, Il Cairo, sono stati infruttuosi. Dopo un breve soggiorno, la delegazione israeliana ha lasciato la città, come confermato dalle fonti aeroportuali. Inoltre, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e i rappresentanti di Hamas hanno lasciato Il Cairo. Fonti di sicurezza egiziane hanno dichiarato all'Agenzia Stampa Tedesca che c'è uno "stallo difficile".

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto sono determinati a raggiungere un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi per prevenire qualsiasi escalation nella regione. Stanno mediando il conflitto tra Israele e Hamas, poiché entrambe le parti respingono i negoziati diretti. Dopo l'attacco su larga scala di Hezbollah contro Israele e i successivi contrattacchi militari israeliani in Libano, i poteri militari regionali hanno segnalato l'intenzione di evitare una reazione a catena che potrebbe sfociare in un conflitto più ampio nel Medio Oriente, secondo il "Wall Street Journal".

Il portavoce di Hezbollah Hassan Nasrallah ha adottato un tono relativamente moderato dopo l'attacco, dichiarando: "Il nostro intento fin dall'inizio non era quello di colpire i civili, ma obiettivi militari". Nonostante le dure critiche contro Israele, Nasrallah ha aggiunto che futuri attacchi da parte dell'Iran e della milizia Houthi nello Yemen contro Israele sono ancora sul tavolo. Hezbollah ha mantenuto la possibilità di lanciare ulteriori attacchi. Tuttavia, la reazione all'assassinio del loro comandante militare Fuad Shukr da parte di Israele alla fine di luglio sembra essersi raffreddata per il momento, offrendo al Libano un momento di respiro.

In risposta all'attacco della domenica mattina, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver identificato un "immediato pericolo per i cittadini dello Stato di Israele" e ha risposto attaccando numerosi obiettivi nel sud del Libano. L'esercito ha dichiarato di aver distrutto un gran numero di razzi diretti verso la parte settentrionale di Israele, oltre a "molte altre minacce". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che non era la fine della storia.

Hezbollah non desidera un conflitto totale, ha affermato Danny Citrinowicz dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Tel Aviv al "Wall Street Journal". Mohanad Hage Ali, vicedirettore per la ricerca al Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center di Beirut, ha espresso lo stesso sentimento, suggerendo che le perdite limitate sul lato israeliano indicano che Hezbollah intendeva contenere il conflitto.

Un soldato è stato riferito ucciso in Israele, secondo i resoconti militari. Fonti dei media hanno dichiarato che il giovane soldato è stato colpito da detriti caduti da un missile di difesa israeliano mentre si trovava a bordo di una nave da guerra. In Libano, tre persone hanno perso la vita.

Gli Houthi hanno celebrato l'"attacco grande e coraggioso" di Hezbollah. Hamas lo ha definito uno "schiaffo in faccia" al governo israeliano. La probabilità di una seconda ondata di rappresaglie dipende dall'esito dei negoziati di Gaza.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha ribadito il diritto di Israele di difendersi durante una conversazione telefonica con il suo omologo israeliano Joav Galant, come rivelato dal Pentagono. Simultaneamente, ha confermato l'impegno degli Stati Uniti nel sostenere Israele nel resistere alle minacce dell'Iran e dei suoi alleati regionali.

In serata, il capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Charles Brown, è arrivato in Israele. Si recherà a incontrare il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, come annunciato dalle forze armate israeliane. Le discussioni di Brown si concentreranno su questioni di sicurezza e strategiche influenzate dalle minacce nel Medio Oriente. Le forze armate israeliane pianificano di rafforzare i legami con le forze statunitensi per rafforzare la stabilità regionale e la cooperazione tra le due forze.

Gli Stati Uniti sono il principale alleato di Israele. Recenti dispiegamenti militari nella regione, tra cui navi da guerra aggiuntive, aerei e persino un sottomarino armato di missili, sono probabili per sostenere Israele in caso di attacco da parte delle forze in Libano o dall'Iran. Oltre alla portaerei "USS Theodore Roosevelt" già presente, la regione ospita ora la portaerei "USS Abraham Lincoln" e le sue navi di scorta.

Nel frattempo, per prevenire un'epidemia di poliomielite, i vaccini contro la malattia sono stati consegnati alla contesa Striscia di Gaza. Il Coordinatore delle Attività del Governo nei Territori (COGAT) ha annunciato che i vaccini per 1,25 milioni di persone sono stati trasportati attraverso il valico di Kerem Shalom nella striscia costiera. Secondo il comunicato, i team medici internazionali e locali somministreranno i vaccini ai bambini non vaccinati in diverse località della Striscia di Gaza nei prossimi giorni.

I rappresentanti dell'ONU hanno fatto appello a un cessate il fuoco per consentire le vaccinazioni antipolio per centinaia di migliaia di bambini coinvolti nel conflitto. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso venerdì la sua profonda preoccupazione per il caso di un bambino di dieci mesi di Deir al-Balah nel centro della Striscia di Gaza, che rappresenta il primo caso confermato di poliomielite nella Striscia di Gaza in 25 anni. Data la alta probabilità di infezione, il Ministero della Salute palestinese, l'OMS e l'UNICEF si stanno preparando per due campagne di vaccinazione nelle prossime settimane.

