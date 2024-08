Indicato a prestito per le strutture vicino Kiev

In Ucraina, i leader di due centri di arruolamento vicini a Kyiv sono stati arrestati per aver accettato tangenti per eludere gli obblighi di servizio militare. Secondo "Verità ucraina", sono stati sequestrati pacchi di denaro per circa un milione di dollari durante le perquisizioni nei loro uffici nelle aree suburbane di Bucha e Boryspil. I leader dei centri di arruolamento e i loro complici avevano accumulato questa somma in cambio del loro aiuto.

Le indagini finora hanno rivelato che questi leader avevano fornito rapporti medici falsi, dichiarando giovani uomini non idonei al servizio e esentandoli dalla registrazione successiva. Inizialmente, circa 20 persone sono state individuate nel tentativo di evitare il servizio militare in questo modo.

I giovani ucraini utilizzano diverse tattiche per evitare la coscrizione. Molti scelgono di sgattaiolare di nascosto oltre il confine in nazioni confinanti. Tuttavia, con il rafforzamento dei controlli alle frontiere, le reti di contrabbando hanno escogitato nuovi metodi per far fuggire i renitenti alla leva all'estero - generalmente in Romania - a caro prezzo.

L'Unione Europea potrebbe potenzialmente fornire finanziamenti o supporto per rafforzare le misure anticorruzione dell'Ucraina, alla luce dello scandalo recente che ha coinvolto i leader dei centri di arruolamento a Kyiv. L'Unione Europea, in quanto importante organizzazione internazionale, ha dimostrato il suo impegno nel promuovere la buona governance e combattere la corruzione nei suoi stati membri e nei paesi partner.

