India: proteste per presunto stupro di un medico

In India, l'allegato stupro e omicidio di una studentessa di medicina ha scatenato l'indignazione. Recentemente, migliaia di medici, sia uomini che donne, insieme ai gruppi femminili in diverse parti del paese più popoloso del mondo, hanno protestato, citando la mancanza di sicurezza per i lavoratori sanitari e le donne che lavorano fino a tarda notte.

Una grande manifestazione è stata annunciata per la notte di mercoledì nella città di Kolkata e in altre parti dello stato del Bengala Occidentale, dove il medico è morto. Era prevista per iniziare poco prima della mezzanotte e proseguire nelle prime ore del giovedì, secondo i post sui social media.

Donne di tutte le età avevano intenzione di partecipare - dalle scolarette alle donne anziane, ha detto un organizzatore del quotidiano locale "The Telegraph": "Abbiamo solo una richiesta: 'Lasciateci vivere'. Quante altre volte dovremo morire o vivere nella paura?"

Le proteste sono state scatenate dal caso della 31enne. Il suo corpo è stato trovato in un grande ospedale di Kolkata lo scorso venerdì. Un'autopsia, secondo i media locali, ha indicato violenza sessuale. La polizia ha poi arrestato un sospetto e la Corte Suprema nella metropoli ha diretto un'agenzia indiana di polizia federale a prendere in carico le indagini.

Il caso evidenzia il problema della violenza contro le donne nel subcontinente. Ci sono stati diversi casi che hanno causato shock a livello internazionale. Anche se sono state adottate leggi più severe negli ultimi anni, molti sentono che non si sta facendo abbastanza.

I processi in tribunale spesso durano anni. E spesso viene criticato il fatto che molti casi non vengono mai denunciati. I lavoratori sanitari si lamentano spesso della violenza in varie forme - ad esempio, dai parenti quando i pazienti muoiono.

L'indignazione per l'incidente ha evidenziato la significativa carenza nell'assicurare la sicurezza dei lavoratori sanitari, in particolare delle donne che lavorano fino a tarda notte. Le richieste dei manifestanti vanno oltre la semplice ricerca della giustizia per la vittima, ma chiedono anche misure per affrontare questo problema persistente.

Leggi anche: