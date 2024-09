Decidere il risarcimento per i legislatori sassoni e Turingi per i prossimi cinque anni

- Indennità per Hocke e compagnia: reddito del membro del Landtag

I membri dei parlamenti della Sassonia e della Turingia hanno una responsabilità significativa per i loro rispettivi paesi, con oltre 200 rappresentanti che svolgono un ruolo importante. La loro remunerazione riflette questa significativa responsabilità, come stabilito dalle leggi parlamentari degli stati federali.

La remunerazione mensile in Sassonia è fissata a un impressionante 6954,09 euro. Questa cifra è derivata dallo stipendio di un giudice nello Stato libero, come dettagliato dall'amministrazione parlamentare. I leader dei gruppi politici e il presidente o la presidente del parlamento ricevono il doppio di questa somma. L'assegno serve a garantire uno stile di vita confortevole e appropriato per la posizione, garantendo così che l'opportunità di rappresentanza pubblica sia accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito professionale o dalla ricchezza personale. Successivamente, il reddito è tassato.

Inoltre, i membri ricevono un assegno mensile per coprire le spese relative ai viaggi all'interno del collegio, alla manutenzione dell'ufficio o all'alloggio secondario situato nella sede parlamentare a Dresda. Questa somma varia da 3940,65 a 5152,41 euro, a seconda della distanza tra la residenza e la capitale dello stato. Si verificano riduzioni se i membri del parlamento non partecipano alle sedute. Inoltre, i membri sono rimborsati per l'assunzione di personale, fino a un massimo di 8356,58 euro al mese. Infine, i membri possono utilizzare i treni dello stato senza costi aggiuntivi. Sono permessi anche i lavori secondari, ma solo in determinate condizioni.

I membri del parlamento della Turingia ricevono un assegno leggermente più generoso rispetto ai loro omologhi sassoni, per un totale di 7013,04 euro. L'assegno forfettario varia anche a seconda della distanza della residenza dalla capitale dello stato, da 2402,51 euro a 3353,53 euro. Inoltre, i membri possono ricevere un rimborso per le spese del personale - fino a circa 4600 euro per persona. In Turingia, i membri possono utilizzare i treni dello stato senza costi aggiuntivi e svolgere attività secondarie.

Vi sono inoltre regole aggiuntive relative alle indennità di transizione e alle provvidenze per il pensionamento in entrambi gli stati. Gli assegni per il vitto sono leggermente simili in Sassonia e Turingia, generalmente allineati con gli altri stati federali. Le cifre più basse si trovano ad Amburgo, dove i membri ricevono circa 4000 euro; il parlamento di Brema è anche

Leggi anche: