Indagini sull'incidente di Solingen: gli investigatori non riescono a eliminare possibili intenzioni terroristiche

Il probe si sta concentrando su un sospetto non identificato, come ha chiarito il capo procuratore Caspers. L'ipotesi principale di un'intenzione terroristica emerge perché "non emerge nessun'altra motivazione". Le persone aggredite "non avevano legami tra loro". Le forze dell'ordine ipotizzano che sia stato un singolo responsabile e stanno ancora raccogliendo informazioni dalla popolazione. Le forze di sicurezza hanno rafforzato la loro presenza, secondo quanto riportato dai media.

Lo scorso venerdì sera, un attacco con coltello è avvenuto durante un evento comunitario a Solingen. Tre persone hanno perso la vita - un 67enne, un uomo di 56 anni e una donna di 56 anni. Inoltre, quattro vittime hanno riportato ferite gravi, mentre altre due hanno subito ferite serie e due lievi, secondo quanto dichiarato da un ufficiale di polizia. Di conseguenza, gli investigatori stanno valutando potenziali accuse di triplice omicidio e tentato omicidio di otto persone.

L'attacco con il coltello a Solingen lo scorso venerdì sera ha causato una tragedia, con tre vittime e diverse persone ferite. Le autorità di Solingen stanno ancora raccogliendo informazioni per fare luce sull'incidente.

