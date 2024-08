- Indagini sulla cattiva gestione dei rifiuti presso K+S

La Procura della Repubblica di Fulda sta indagando su accuse di smaltimento illecito dei rifiuti in una pianta della società di fertilizzanti K+S con sede a Kassel. Secondo una portavoce della Procura, il Consiglio Regionale di Kassel, in qualità di autorità mineraria competente, ha sporto denuncia penale, tra le altre cose, per il sospetto di aver gestito illegalmente una discarica o aver maneggiato rifiuti senza permesso. In precedenza, l'HNA ("Hessisch/Niedersächsische Allgemeine") aveva riferito.

K+S gestisce una struttura sotterranea di utilizzazione nella miniera Hattorf-Wintershall della pianta Werra vicino a Philippsthal (distretto di Hersfeld-Rotenburg). All'inizio di giugno, la società ha annunciato che per un lungo periodo di tempo erano state collocate decine di migliaia di tonnellate di rifiuti in aree vicine alle aree autorizzate della struttura sotterranea di utilizzazione. Secondo K+S, il materiale consiste in residui minerali, come quelli provenienti dall'incenerimento dei rifiuti domestici, che vengono utilizzati come materiale di riempimento in cavità create durante l'estrazione del sale.

La Procura della Repubblica di Fulda sta attualmente indagando su quattro sospetti. Sono accusati di aver immagazzinato circa 85.000 tonnellate di rifiuti in aree non autorizzate della struttura sotterranea di utilizzazione Wintershall. La portavoce dell'ufficio ha dichiarato che le indagini sono ancora nelle prime fasi e non è previsto un结论 entro quest'anno.

K+S si astiene dal commentare le indagini in corso.

K+S ha dichiarato che non commenterà le indagini in corso della Procura della Repubblica. "In nessun momento il materiale immagazzinato in aree non autorizzate ha rappresentato un rischio per le persone o per l'ambiente", ha sottolineato un portavoce. Vengono utilizzati solo materiali approvati per l'utilizzo sotterraneo e opportunamente testati. Vengono anche immagazzinati nel modo corretto, secondo le regolamentazioni tecniche.

Per il ripristino delle condizioni corrette della struttura sotterranea di utilizzazione nella miniera Hattorf-Wintershall, la società è in contatto con le autorità competenti. "K+S continuerà a collaborare in modo trasparente con le autorità", ha dichiarato il portavoce.

Il caso dello smaltimento illecito dei rifiuti nella pianta di K+S è gestito dalla Procura della Repubblica di Fulda, che sta attualmente indagando su quattro sospetti legati all'incidente. Inoltre, la Procura della Repubblica sta esaminando le accuse secondo cui circa 85.000 tonnellate di rifiuti sono state immagazzinate in aree non autorizzate della struttura sotterranea di utilizzazione Wintershall.

Leggi anche: