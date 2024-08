- Indagini sul corpo - I sospetti all'estero

Dopo la scoperta di un corpo all'interno di una base militare statunitense, la polizia e i pubblici ministeri della Renania-Palatinato stanno indagando su un sospetto omicidio. La vittima è un uomo di 63 anni che lavorava come dipendente di un'azienda esterna in un edificio sulla base, come annunciato il 3 agosto dalla polizia di Westpfalz. Il corpo è stato trovato dal suo supervisore sul posto di lavoro. L'autopsia ha rivelato segni di violenza. Un collega di 28 anni è sospettato del crimine e si è dato alla fuga all'estero. I possibili motivi sono attualmente ignoti.

La base militare è stata posta in allerta massima a causa delle indagini sull'omicidio. Il sospetto, un collega di 28 anni della vittima, aveva anche legami militari.

