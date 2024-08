- Indagini sugli aggressori col coltello dall'A7

Indagini in corso dopo un incidente stradale insolito vicino a Neumünster

Il giorno dopo un incidente insolito sull'autostrada A7 vicino a Neumünster, dove un agente di polizia ha sparato un colpo deliberato, le indagini sono ancora in corso. Un uomo di 55 anni è ora sotto indagine per sospetto tentato danneggiamento grave, minaccia e possibili ulteriori reati, secondo il procuratore capo di Kiel, Henning Hadeler.

Il lunedì, l'uomo stava guidando a velocità elevata in modo zigzagante su tutte le corsie, secondo i resoconti della polizia. Gli agenti in due auto civetta, che si trovavano nella zona, hanno tentato di fermare e controllare il 55enne. La sua auto è uscita di strada e si è capottata. Lui è uscito dal veicolo e ha minacciato la polizia con un coltello. Dopo tentativi infruttuosi di farlo cadere e un colpo di avvertimento in aria, un agente ha sparato un colpo alla gamba dell'uomo.

Il 55enne è stato portato in ospedale, dove il suo stato di salute è stato segnalato come stabile. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'indagine o le circostanze dell'incidente da parte di Hadeler. Una procedura separata esaminerà le circostanze dello sparo.

L'A7 è stata completamente chiusa nella direzione del sud tra gli svincoli di Neumünster Nord e Neumünster-Mitte per diverse ore dopo l'incidente, causando notevoli disagi al traffico.

La polizia sta esaminando tutti i dettagli relativi all'incidente stradale insolito vicino a Neumünster, poiché diversi reati gravi sono sotto indagine a causa dell'incidente. A causa del comportamento pericoloso del guidatore di 55 anni durante l'incidente, non si può escludere la possibilità di altri incidenti correlati.

Leggi anche: