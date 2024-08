- Indagini ospedaliere - Esami condotti contro un medico

A causa di alcune irregolarità segnalate nelle consegne all'ospedale di Wasserburg am Inn, la procura di Traunstein sta esaminando un ex primario del reparto di ginecologia. Al momento, c'è il sospetto di omicidio colposo e lesioni personali in undici casi, come ha rivelato un portavoce della procura. In precedenza, sia l'"Oberbayerisches Volksblatt" che il Bayerischer Rundfunk avevano trattato questa questione.

I casi riguardano accuse di necessarie cesarean non effettuate. "È fondamentale capire se sono state seguite le procedure corrette e se sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti vitali", ha spiegato il portavoce.

L'indagine è stata avviata da una denuncia anonima. Come dichiarato dalla procura, la denuncia riguardava accuse di errori medici relativi ai parti presso la clinica RoMed di Wasserburg. La maggior parte delle accuse di questa denuncia sono state confermate durante gli interrogatori dei testimoni.

Durante l'indagine, sono state perquisite le stanze delle cliniche RoMed di Rosenheim e Wasserburg all'inizio di agosto. Si dice che siano stati raccolti circa 200 fascicoli dei pazienti. La direzione della clinica ha mostrato un "atteggiamento estremamente collaborativo". Un portavoce delle cliniche RoMed ha promesso una dichiarazione più tardi durante il giorno.

