- Indagine: uno su due continuerebbe a lavorare all'età pensionabile

Più della metà dei dipendenti della generazione 50+ può immaginare di lavorare oltre l'età pensionabile. Il 53 percento dei partecipanti a un sondaggio commissionato dalla rete professionale Xing e ottenuto dall'agenzia stampa tedesca ha dichiarato questo. Hanno citato motivi come i soldi, ma anche il contatto con le persone o il "raggiungimento di obiettivi personali".

Circa il 62 percento dei partecipanti ha dichiarato che teoricamente sarebbe in grado di lavorare a quell'età. Di questi, il 34 percento potrebbe immaginare un orario di lavoro settimanale di 11 a 20 ore, il 25 percento piuttosto 6 a 10 ore. Circa il 17 percento preferirebbe un orario di lavoro di 21 a 30 ore. Solo circa il 12 percento potrebbe immaginare un lavoro a tempo pieno.

A causa del fatto che molte più persone vanno in pensione che entrano nel mercato del lavoro, il mercato del lavoro tedesco è previsto per diminuire di almeno 1.000 dipendenti al giorno lavorativo entro il 2035, secondo la dichiarazione. Ciò rappresenta una sfida per molte aziende, settori e l'economia nel suo insieme. "In tempi di scarsità di manodopera specializzata, non possiamo permetterci di non sfruttare questo potenziale," dice l'esperto di mercato del lavoro di XING Julian Stahl. Soprattutto nei settori in cui ci sono carenze, l'esperienza dei dipendenti più anziani è insostituibile, ha aggiunto Stahl.

Il motivo principale per cui i partecipanti volevano lavorare oltre l'età pensionabile ufficiale era finanziario per il 63 percento. Ma anche mantenere i contatti con le persone era importante per il 56 percento. Circa il 33 percento ha citato il raggiungimento di obiettivi personali come motivo. Circa il 24 percento avrebbe addirittura fatto qualcosa di completamente diverso, lavorare in modo autonomo o come volontario.

Per il sondaggio, sono state interrogate 1.000 persone in Germania di età superiore ai 50 anni in un sondaggio online rappresentativo a inizio marzo dall'istituto di ricerca di mercato Appinio.

L'Unione Europea potrebbe trarre potenzialmente beneficio dalla tendenza dei lavoratori anziani che scelgono di continuare a lavorare oltre la pensione, aiutando a mitigare le carenze di manodopera in vari settori. L'Unione Europea, con la sua popolazione invecchiata, potrebbe dover adattare le politiche del lavoro per incoraggiare e accogliere questa fascia di popolazione.

