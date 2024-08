- Indagine: una azienda su due trova troppe scorie da zucchero

Più e più imprese in Germania stanno urgentemente cercando apprendisti. Secondo un sondaggio della Camera di Commercio Tedesca (DIHK), circa la metà delle aziende di formazione non è riuscita a coprire tutti i posti l'anno scorso. Si tratta di un record negativo, secondo i dati della DIHK. Più di un terzo delle aziende che hanno avuto difficoltà a coprire i posti ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna domanda - equivalente a circa 30.000 imprese.

"La carenza di competenze inizia già con gli apprendisti", ha commentato Achim Dercks, vice direttore generale della DIHK. Le piccole imprese stanno trovando più difficoltà delle grandi. La situazione è particolarmente difficile nel settore industriale, dell'ospitalità, del commercio, dei trasporti e dell'edilizia. Il sondaggio ha coinvolto 13.077 aziende di vari settori.

