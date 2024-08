Indagine sull'aggressione di un tassista: le forze dell'ordine spagnole esaminano presunti autori provenienti dalla Germania

Quattro individui provenienti dalla Germania sono sotto indagine per accuse gravi. Si presume che, sotto l'influenza dell'alcol, abbiano aggredito violentemente un tassista a Mallorca, tanto da farlo finire in ospedale. Inoltre, hanno tentato di corrompere le autorità spagnole. Il caso si è complicato a causa dell'implicazione di ufficiali della polizia di Essen. Questo incidente sta causando un effetto a catena nei circoli politici.

Secondo un report dei media, tre uomini di Essen, di 24, 26 e 27 anni, sono tra i sospetti, mentre l'identità del quarto individuo non è stata resa nota. La polizia ha consigliato che solo la magistratura è autorizzata a condividere informazioni. Purtroppo, la magistratura non ha risposto alle richieste di dettagli.

La vittima ha condiviso la sua storia sconvolgente con i giornalisti, affermando che gli aggressori hanno dichiarato di essere ufficiali di polizia tedeschi. Confermando questo, il dipartimento di polizia di Essen ha riconosciuto la presenza dei loro colleghi nell'incidente. Tuttavia, rimane poco chiaro se questi ufficiali sono considerati come testimoni o sospetti in Spagna. La portavoce non è stata in grado di fornire un numero esatto di colleghi coinvolti. I report suggeriscono che diversi ufficiali di Essen erano in vacanza insieme a Mallorca. Tutti gli offensori sono tornati in Germania.

Le accuse contro questi tedeschi sono gravi, secondo i report dei media spagnoli. In uno stato di ebbrezza, si presume che abbiano brutalmente aggredito un 71enne tassista di Mallorca in vacanza, prima di tentare di corrompere i loro omologhi spagnoli.

La vittima esprime la sua paura

Citato dal protocollo della polizia, il "Mallorca Magazin" in lingua tedesca ha riferito che l'aggressione è stata perpetrata dal 26enne a causa di un telefono mancante. Incredibilmente, questo telefono è stato successivamente trovato tra i beni dei turisti.

La vittima, José María P., ha condiviso la sua terrificante esperienza con il "Mallorca Zeitung". Ha detto: "Pensavo che mi avrebbero ucciso. Non sono ancora sicuro di come il mio corpo sia sopravvissuto all'aggressione". La vittima è stata ricoverata in ospedale con un braccio rotto, due costole rotte, occhi neri, numerose ferite e lividi. Ha espresso gratitudine per l'arrivo della polizia, poiché crede che abbiano salvato la sua vita.

I politici affrontano una discussione delicata

In risposta, l'SPD nel parlamento statale di Düsseldorf ha richiesto un rapporto dettagliato dal comitato interno del parlamento statale. Tuttavia, rimane poco chiaro se il governo statale avrà informazioni sostanziali da condividere. La polizia non ha ancora ricevuto notizie dalle autorità spagnole, secondo il loro stesso comunicato.

Questa questione è stata anche sollevata nel parlamento spagnolo, secondo i report del "Mallorca Zeitung". I membri del partito di sinistra Sumar hanno posto una domanda parlamentare al governo. Hanno richiesto risposte sull'eventuale richiesta del pubblico ministero spagnolo per l'estradizione o il fermo degli aggressori a causa della gravità delle ferite, nonché sulla richiesta del governo di azioni disciplinari contro gli aggressori. I sospetti ruotano intorno alla possibilità che questi tedeschi ricevano un trattamento preferenziale a causa del loro status di ufficiale di polizia.

Le presunte azioni di questi tedeschi hanno scatenato una richiesta di giustizia, poiché affrontano accuse gravi di aggressione e tentato

