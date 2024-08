sospetto di 17 anni - Indagine sulla morte di senzatetto non ancora conclusa

Quattro mesi dopo la morte di un uomo senza fissa dimora nell'Allgäu a seguito di un'aggressione da parte di un teenager, le indagini stanno per concludersi. Gli ufficiali sperano di avere tutti i documenti necessari entro settembre, come ha riferito un portavoce della procura di Kempten all'agenzia di stampa tedesca. Successivamente, si deciderà se incriminare il sospetto 17enne e, in tal caso, per quali reati. La polizia criminale ha già presentato il suo rapporto finale alla procura.

Polizia: l'aggressione sembra essere stata ingiustificata

Il 17enne è stato in custodia dal suo arresto in maggio, sospettato di omicidio colposo. Si presume che abbia aggredito l'uomo senza fissa dimora di 53 anni a Immenstadt (distretto di Oberallgäu) senza motivo.

Dopo l'aggressione, la polizia ha inizialmente segnalato "ferite apparentemente superficiali" alla testa. L'uomo ha rifiutato le cure mediche e in seguito si è ritirato nell'area dell'ingresso di una filiale bancaria per passarci la notte. È stato trovato lì in condizioni critiche la mattina successiva e in seguito è morto a causa di un'emorragia cerebrale, secondo i risultati dell'autopsia.

L'emorragia cerebrale è stata un diretto risultato dell'aggressione notturna? La procura di Kempten attende ancora i risultati di un esame medico-legale, ha dichiarato il portavoce. Inoltre, i risultati di un esame del DNA e una valutazione psichiatrica del sospetto sono ancora in attesa. Il teenager era stato temporaneamente ospitato in una struttura terapeutica e stava ricevendo cure psichiatriche per adolescenti.

Il 17enne era già noto alla polizia come un ricorrente offensore prima dell'aggressione. Il teenager era noto agli investigatori per reati come furto, insulti, minacce e lesioni personali, ha dichiarato un portavoce della procura di Kempten poco dopo l'arresto. Il 17enne è stato accusato di aver minacciato gli ufficiali con un coltello.

