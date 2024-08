- Indagine sul figlio della principessa Mette-Marit

Avviata un'indagine contro Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit (50), per lesioni personali e danni alla proprietà. La polizia di Oslo ha confermato questo all'agenzia di stampa tedesca. Era stato arrestato domenica e rilasciato lunedì. Borg Høiby è il figlio maggiore di Mette-Marit, che ha portato nella sua relazione con il Principe ereditario norvegese Haakon (51).

La polizia è stata chiamata in un appartamento di Oslo dopo un presunto atto di violenza avvenuto lì durante la notte di domenica. Secondo i rapporti della polizia, c'è una relazione tra Borg Høiby e la vittima.

La corte norvegese non ha ancora commentato la questione. Borg Høiby aveva precedentemente deciso di ritirarsi dalla vita pubblica della sua famiglia e aveva chiesto alla stampa di rispettare la sua vita privata.

Martedì è stato riferito che la madre di Borg Høiby, Mette-Marit, non aveva intrapreso il viaggio pianificato alle Olimpiadi di Parigi con il Principe ereditario Haakon. La casa reale norvegese non ha ancora fornito un motivo per cui la Principessa ereditaria è rimasta a casa. Spera di unirsi più tardi, secondo l'agenzia di stampa NTB della corte.

Le persone si sono preoccupate delle azioni di Borg Høiby dopo l'avvio dell'indagine contro di lui. Nonostante il scalpore, Mette-Marit, la Principessa ereditaria amata dal popolo, ha scelto di rimanere a casa dalle Olimpiadi.

Leggi anche: