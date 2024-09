- Indagine sui graffiti con il segno "Z" nella regione della Foresta Nera

Dopo ripetuti avvistamenti del famigerato simbolo Z in graffiti intorno a Hausach, un paese nella regione dell'Ortenau nella Foresta Nera, le autorità hanno avviato indagini penali. Lo ha confermato un portavoce della polizia di Offenburg. I graffiti sono stati identificati all'alba di lunedì. Originariamente, il simbolo "Z" era stato utilizzato dalle truppe russe per rappresentare la loro invasione dell'Ucraina.

Gli autori dei graffiti di Hausach non sono ancora stati identificati, secondo le dichiarazioni della polizia. Un testimone oculare ha riferito di aver visto un uomo dipingere una facciata dell'edificio durante la notte.

Incidente nella struttura per rifugiati

In modo altrettanto preoccupante, quella stessa notte si è verificato un incendio in una struttura per rifugiati all'interno del comune. Per fortuna, l'incendio è stato spento rapidamente e non ci sono state vittime. Il portavoce della polizia ha ammesso che gli investigatori non stanno attualmente ipotizzando un collegamento tra i segni "Z" sulle strutture e l'incidente nella struttura per rifugiati. La maggior parte dei residenti nella struttura non sono ucraini.

Incendio del mucchio di legna

Successivamente, si è verificato un altro incidente nella comunità della valle del Kinzig: un mucchio di legna lungo un sentiero nel bosco è andato a fuoco, come hanno riferito le autorità. I vigili del fuoco sono stati chiamati sulla scena. Data la possibilità che si tratti di un atto doloso, gli investigatori stanno esaminando eventuali collegamenti con l'incidente del weekend.

Il testimone oculare ha descritto l'uomo vicino all'edificio come portatore di una torcia accesa, dettaglio che potrebbe essere preoccupante alla luce dei successivi incendi. Le indagini sull'incendio del mucchio di legna stanno anche esplorando eventuali collegamenti con i graffiti "Z" o l'incidente nella struttura per rifugiati.

