La polizia sta indagando su diversi commenti d'odio in un articolo online sulla Christopher Street Day (CSD) a Gifhorn. Circa 2.500 commenti sotto un post di una redazione su Facebook sono stati raccolti, ha detto la polizia. Molti di essi contenevano insulti e minacce. L'articolo è stato alla fine rimosso dalla redazione.

Secondo la polizia, circa 600 partecipanti si sono radunati nel centro città di Gifhorn vicino a Wolfsburg per il CSD a metà luglio. Hanno protestato contro la discriminazione delle persone lesbiche, gay e queer. Gli investigatori della polizia, la procura di Göttingen e il Centro per la lotta contro i crimini d'odio su internet in Bassa Sassonia stanno ora valutando i commenti e avviando procedimenti penali.

Il CSD si sta svolgendo a Brunswick dal venerdì scorso. Lo scorso anno, un uomo di 22 anni è stato aggredito da un gruppo di cinque persone lì. È stato trattato sul posto. Gli investigatori hanno ipotizzato un movente omofobo. Il NDR ha riferito che quest'anno sono stati dispiegati personale di sicurezza privato aggiuntivo a Brunswick.

La procura di Göttingen e il Centro per la lotta contro i crimini d'odio su internet in Bassa Sassonia fanno entrambi parte della Commissione che sta valutando i commenti d'odio riguardanti il CSD a Gifhorn. La rimozione dell'articolo offensivo non è stata una decisione della Commissione, ma un'azione presa dalla redazione.

Leggi anche: