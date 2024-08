- Indagine su una sparatoria durante una perquisizione in casa <unk> Morte di una donna

Una retata a Heiligkreuzsteinach (distretto di Rhein-Neckar) ha causato il ferimento leggero di un agente di polizia, colpito da un proiettile. La polizia sospetta che il proprietario della casa abbia sparato agli agenti, come riportato dalle autorità. La retata è stata quindi interrotta e sono state chiamate le forze speciali.

Quattro ore dopo, le forze speciali sono entrate nella casa e hanno trovato il sospetto morto in una stanza, ha riferito la polizia. Inizialmente, le indagini hanno suggerito il suicidio.

Numerosi spari

La procura di Heidelberg ha riferito che sono stati sparati numerosi colpi. Tuttavia, all'inizio non era chiaro se questi fossero stati sparati durante l'attacco all'agente di polizia o in seguito. "In nessun momento la polizia ha sparato alla donna", ha detto il procuratore.

È stato anche riferito che un'altra persona si trovava nella casa al momento dell'attacco. Si presume che questa persona fosse legata al sospetto. Secondo la procura, non era coinvolta nell'incidente e non ha riportato ferite.

Operazione di polizia mattutina

La mattina di mercoledì si è svolta un'operazione di polizia nel distretto di Bärsbach. A un certo punto, due elicotteri della polizia erano in volo, ha detto un portavoce. La polizia ha anche utilizzato un drone per perlustrare la zona. La strada di accesso è stata chiusa per diverse ore.

Tuttavia, non c'era alcun pericolo per la popolazione, è stato riferito. La ragione della retata iniziale non è stata immediatamente resa nota. Non si poteva escludere un collegamento con un altro caso, si è detto. Gli investigatori avevano pianificato di fare una dichiarazione più tardi nella giornata.

La procura di Heidelberg e la direzione della polizia criminale di Heidelberg stanno indagando sullo sfondo dell'incidente.

La retata a Heiligkreuzsteinach ha coinvolto numerosi agenti di polizia, tra cui diverse donne in servizio. Durante l'operazione, è stato confermato che un altro residente, presumibilmente legato al sospetto, era anche una donna che viveva nella casa.

