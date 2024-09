- Indagine su presunto abuso sessuale in piscina

A causa di accuse di aggressione sessuale su una ragazza di 12 anni in una piscina, la polizia di Braunschweig sta indagando su un sospetto di 15 anni. Il pubblico ministero capo Christian Wolters ha confermato questo, in risposta a una richiesta scritta, affermando che l'incidente è avvenuto tre settimane fa. Si presume che la ragazza abbia subito un comportamento sessuale inappropriato in acqua, ma l'incidente è avvenuto nella stanza dei cambi.

Sono ancora in corso indagini per scoprire ulteriori dettagli, in particolare la cronologia degli eventi. In particolare, i confronti forensi non sono ancora stati completati. Wolters ha precisato che l'indagine è ancora nella sua fase iniziale. Inizialmente, questa notizia è stata diffusa dal "Braunschweiger Zeitung".

L'indagine della polizia di Braunschweig si concentra su un possibile reato, date le accuse di aggressione sessuale della ragazza di 12 anni. Il caso ha suscitato interesse a livello nazionale, mettendo in evidenza l'importanza di affrontare questi crimini in modo tempestivo.

