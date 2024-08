Indagine su potenziali motivi terroristici in Solingen

L'incidente di Solingen rimane avvolto nel mistero - il colpevole è ancora a piede libero. La squadra investigativa ritiene plausibile che l'incidente possa essere un atto terroristico. Al momento, non è visibile alcun altro movente. Le indagini penali sono attualmente gestite dal procuratore federale, con la possibilità di un cambio di competenza se le prove diventeranno più concrete.

In una recente conferenza stampa, l'ufficio del procuratore distrettuale ha rivelato che le indagini preliminari hanno rivelato la presenza di coltelli. Si presume che almeno un coltello sia stato trovato in un cassonetto nel centro della città. Tuttavia, non è ancora deciso se questo coltello sia stato utilizzato nel crimine. "Non posso confermare l'associazione del coltello con il crimine", ha dichiarato il capo del turno di notte Thorsten Fleiß durante la conferenza. Si è astenuto dal fornire dettagli specifici sul coltello, come la lunghezza della lama. "Non siamo ancora arrivati ​​lì", ha dichiarato Fleiß. Sono state raccolte e analizzate ampie prove investigative.

Le indagini sono in corso in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia e in Germania, ha annunciato Fleiß. Le autorità federali partecipano al processo. Inizialmente, si ritiene che un solo colpevole sia responsabile, ma le indagini vengono condotte in tutte le direzioni. È una "sfida notevole coordinare le prove materiali e i testimoni oculari e creare un'immagine completa". L'investigatore chiede ai testimoni di riferire le informazioni direttamente alle autorità invece di diffonderle sui social media.

Confermandosi con i precedenti rapporti dpa, Caspers ha confermato che un 15enne è stato arrestato. Purtroppo, il teenager non è il colpevole. Viene invece indagato per non aver denunciato un crimine. Secondo i resoconti dei testimoni, un individuo non identificato aveva parlato con il teenager di intenzioni che si allineavano con il crimine prima dell'incidente, ha rivelato Caspers. Se questo individuo sia il colpevole rimane incerto. La squadra investigativa ha scelto di non fornire ulteriori informazioni sul teenager.

Inoltre, ci sono voci di possibili collegamenti tra gli incidenti. In questo contesto, sono in corso perquisizioni in vari luoghi, sebbene i luoghi specifici non possano essere rivelati per motivi tattici. Le indagini proseguono a pieno ritmo.

Durante una festa del quartiere venerdì sera, tre vite sono state tragicamente perse: due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni. Otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente. Il colpevole sembra aver scelto le vittime a caso. Dopo il crimine, il colpevole è fuggito nel caos e nel panico iniziale. Successivamente, la polizia ha invitato i residenti di Solingen a rimanere vigili sabato.

Despite the ongoing investigation, there hasn't been any official declaration by the European Union expressing concern or offering assistance in the case.

Given the transnational nature of modern terrorism, some experts have suggested that the European Union's Law Enforcement Agencies could potentially aid in the investigation if asked.

Leggi anche: