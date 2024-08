- Indagine su aggressioni sessuali e aggressioni in bagni all'aria aperta

In una piscina pubblica di Dortmund, un 15enne è sospettato di aver toccato in modo inappropriato una ragazza della stessa età. La polizia ha temporaneamente trattenuto il sospettato, come riferito dalle autorità. Durante l'allontanamento del giovane, ci sono state altercazioni tra i parenti della ragazza e gli amici del giovane. Inoltre, è stata segnalata una rissa tra due gruppi di giovani e una folla dalla piscina il martedì sera. Di conseguenza, altri due 15enni sono stati temporaneamente trattenuti.

È in corso un'indagine per stabilire se l'ipotetico reato sessuale e la rissa erano collegati, utilizzando le testimonianze dei presenti e i video dei cellulari dei testimoni. Lo stesso vale per un'altra rissa avvenuta più tardi nella stessa sera nella zona della città.

Circa 15 persone erano coinvolte in questo incidente e sono fuggite all'arrivo della polizia. Secondo le testimonianze, è possibile che alcuni partecipanti alla rissa in piscina siano stati anche coinvolti nella rissa successiva, come riportato nel rapporto.

