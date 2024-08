- Indagine: solo un telefono danneggiato su tre viene riparato

Quando uno smartphone si rompe, molti consumatori preferiscono ancora acquistarne uno nuovo invece di riparare il vecchio, secondo un'indagine dell'Associazione TÜV. Circa un terzo dei rispondenti aveva avuto un telefono rotto negli ultimi cinque anni, ma solo un terzo di questi aveva fatto riparare il proprio dispositivo. Gli altri non lo avevano fatto, probabilmente optando per l'acquisto di un nuovo smartphone.

L'indagine, condotta dall'Istituto Ipsos per conto dell'Associazione TÜV ad agosto, ha intervistato 1.000 persone di età superiore ai 16 anni. "Riparare gli smartphone è ancora l'eccezione piuttosto che la regola, anche se è l'opzione più sostenibile", ha dichiarato Juliane Petrich, portavoce per la sostenibilità e la politica dell'Associazione TÜV.

Le ragioni per cui non si ripara variano. Molti hanno ritenuto che il loro telefono fosse irreparabile o che i costi di riparazione fossero troppo alti. Altri non hanno nemmeno considerato la riparazione come un'opzione.

Un problema, secondo il TÜV, è che molti produttori offrono riparazioni solo attraverso pochi centri di servizio autorizzati, che possono essere costosi. Componenti chiave possono anche essere difficili da trovare e sostituire.

L'UE intende rendere più facile per i consumatori riparare i propri dispositivi. Ad aprile, il Parlamento europeo ha approvato la "legge sul diritto alla riparazione". In base a questa legge, i consumatori possono contattare direttamente i produttori per riparare i difetti, anche dopo il periodo di garanzia legale. Il prodotto deve ancora essere considerato riparabile tecnicamente ai sensi del diritto dell'UE.

Per incoraggiare più persone a scegliere la riparazione, l'UE intende offrire una garanzia di un anno sui prodotti riparati. Inoltre, intende rafforzare i negozi di riparazione indipendenti fornendo loro più informazioni sui prodotti e pezzi di ricambio a prezzi accessibili, nella speranza che ciò porti a migliori opzioni di riparazione.

I risultati dell'indagine dell'Associazione TÜV hanno rivelato che, nonostante molti consumatori avessero avuto un telefono rotto negli ultimi cinque anni, solo un terzo ha scelto la riparazione, con i costi e i danni percepiti come fattori principali. Secondo la legge dell'UE sul "diritto alla riparazione", in base alla quale i consumatori possono contattare direttamente i produttori per le riparazioni, l'UE intende incoraggiare più persone a scegliere la riparazione offrendo una garanzia di un anno sui prodotti riparati e supportando i negozi di riparazione indipendenti con più informazioni e pezzi di ricambio a prezzi accessibili.

Leggi anche: