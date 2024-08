- Indagine contro un medico - La scientifica esamina la causa del decesso

Nel corso delle indagini contro un medico palliativo coinvolto in quattro casi di donne decedute, sono ora necessarie autopsie per determinare la causa esatta del decesso. Secondo la Procura di Berlino, non sono previsti ulteriori esumazioni al momento. Finora sono state recuperate e esaminate le spoglie di una donna, senza ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso.

Un medico di 39 anni è sotto indagine per sospetto omicidio e incendio doloso. È stato in custodia dal martedì. Il medico, che aveva lavorato nella squadra palliativa di un servizio di cura dall'inizio dell'anno, è sospettato di aver ucciso donne di età compresa tra 72 e 94 anni nelle loro case tra l'11 giugno e il 24 luglio utilizzando metodi attualmente ignoti. Poi avrebbe appiccato il fuoco alle scene per coprire le sue azioni.

Ricerca del movente

Le pazienti, che erano gravemente malate al momento del crimine, non si trovavano in una fase acuta di morte, secondo la Procura. Il movente dell'uomo è ancora sconosciuto. Le autorità non sospettano un furto, poiché non mancano oggetti di valore dalle case delle pazienti o nel distretto di Berlino-Plänterwald. Non ci sono nemmeno indizi di suicidio assistito.

"Possiamo dirvi che l'intera faccenda è incomprensibile per noi e siamo profondamente scioccati", ha dichiarato il servizio di cura citato da RBB. La chiarificazione completa dei fatti ora ha la massima priorità. "E stiamo cooperando pienamente con le indagini della Procura". Inizialmente, la polizia stava indagando sull'incendio doloso che ha causato la morte, durante il quale il medico è sempre più entrato nel mirino. Le segnalazioni del servizio di cura hanno contribuito a questo, secondo la Procura.

L'autorità ha annunciato che avrebbe esaminato i fascicoli di tutti i pazienti o clienti che il medico aveva assistito per conto del servizio di cura. Non è stato detto se sarebbero stati esaminati anche altri casi. Secondo i resoconti dei media, il medico era attivo in cliniche e studi a Berlino, Renania Settentrionale-Vestfalia e Assia prima delle sue attività a Berlino, secondo il suo profilo sui social media.

Servizi palliativi: nessuna stranezza

I servizi palliativi hanno espresso il loro shock. Il personale dei servizi palliativi nel distretto di Neukölln, dove il sospetto aveva accolto pazienti negli ultimi anni, è sconvolto, ha detto un portavoce. Non ci sono state stranezze o indizi di qualcosa di sospetto, ha detto.

Il sospetto non era un dipendente dei servizi palliativi, secondo il portavoce. La cura palliativa viene generalmente fornita a casa. Se le cure devono essere più intense, il medico ammette i suoi pazienti in una casa di cura, dove vengono assistiti di conseguenza. Il personale locale si occupa quindi delle cure.

Lo scopo è rendere possibile la vita fino alla fine, non porre fine ad essa, ha detto il portavoce dei servizi palliativi. Ha parlato di un caso isolato terrificante. In cure palliative, si è colpiti e scioccati perché non si sarebbe potuto aspettare questo. La reciproca fiducia necessaria per il lavoro impegnativo non dovrebbe essere danneggiata.

Le indagini riguardano quattro donne decedute che erano pazienti del medico sospettato. Il servizio di cura a Neukölln, dove il sospetto aveva accolto pazienti, ha dichiarato che non c'erano stranezze o indizi di qualcosa di sospetto riguardo al lavoro del medico in cure palliative.

