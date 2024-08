- Indagine contro un medico - i servizi di assistenza palliativa sono orrori

Dopo l'arresto di un medico di cure palliative a Berlino con l'accusa di omicidio colposo**, i servizi di cure palliative esprimono shock. Il personale dei servizi di cure palliative nel distretto di Neukölln, dove il sospetto aveva accolto pazienti negli anni, è sconvolto, ha dichiarato un portavoce. Non c'erano stati segni o indicazioni di nulla di sospetto, ha detto il portavoce.

Il medico sospetto non era un dipendente dei servizi di cure palliative, ha detto il portavoce. Le cure palliative vengono generalmente fornite a domicilio. Se le cure devono essere più intense, il medico ammette i loro pazienti in una casa di cura per le cure appropriate. Il personale sul posto si occupa quindi delle cure.

Il medico di cure palliative di 39 anni è sotto indagine per omicidio colposo e incendio doloso. È stato in custodia dal martedì. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, il medico ha lavorato nel team di cure palliative di un servizio di assistenza infermieristica dall'inizio dell'anno. Nel corso di questa attività, avrebbe ucciso donne di 72 e 94 anni nei loro appartamenti tra l'11 giugno e il 24 luglio in un modo ancora da determinare. Poi avrebbe appiccato il fuoco sulla scena per coprire i crimini. I pazienti gravemente malati non si trovavano in una fase acuta di morte al momento del crimine, secondo l'ufficio del pubblico ministero. Il movente dell'uomo è ancora sconosciuto.

"Si tratta di rendere possibile la vita fino alla fine, non di porre fine ad essa", ha detto il portavoce dei servizi di cure palliative. Ha parlato di un caso terribile e isolato. nelle cure palliative, si è colpiti e scioccati perché non si sarebbe potuto aspettare questo. La fiducia reciproca necessaria per il lavoro impegnativo non deve essere danneggiata.

