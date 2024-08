- Indagine che rivela dettagli di un caso di aggressione sessuale nel traffico di Amburgo

Due a due anni da un vile incidente a Hamburg-Wilhelmsburg che ha coinvolto un'auto e un disgustoso atto di violenza sessuale, sono emerse nuove informazioni per le forze dell'ordine. Diversi individui si sono messi in contatto con la polizia dopo un servizio sul caso trasmesso nel programma ZDF "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Il numero esatto di chiamate e se abbiano piste promettenti rimane indefinito, ha precisato un rappresentante della polizia di Amburgo. Tuttavia, hanno assicurato che verranno esaminate con cura, ha aggiunto il rappresentante. Le indagini sono ancora in corso.

La sera del 31 maggio 2022, intorno alle 23, una figura minacciosa è entrata in un'auto di una donna a Hamburg-Wilhelmsburg, dove lei stava pazientemente aspettando un'amica. Il sospetto principale, di circa 30 anni, avrebbe costretto la donna a guidare fino a un parcheggio vicino, dove avrebbe commesso l'atto ignobile di stupro. In modo codardo, poi è fuggito. Le ricerche condotte dalla polizia non sono riuscite a trovare il colpevole. La vittima ha riportato ferite alla testa e al tronco.

Stando alla trasmissione ZDF, il sospetto si sarebbe comportato in modo confuso, arrivando anche a scusarsi per le sue azioni. Gli investigatori ipotizzano che il colpevole potrebbe condurre una doppia vita. È possibile che abiti vicino al luogo del delitto o che lavori come autista di camion, considerato la vicinanza dell'autostrada e dell'area di sosta. Inoltre, potrebbe aver lasciato la scena del crimine in bicicletta, secondo le testimonianze oculari.

