- Indagare su casi di registrazioni rubate in Brandeburgo.

A seguito di indagini per furti gravi avvenuti a Rangsdorf, nel distretto di Teltow-Fläming, le autorità hanno arrestato temporaneamente due uomini, di 36 e 42 anni. Si sospetta che siano membri di una banda responsabile di furti, secondo le autorità di polizia e della procura. Tra i loro presunti crimini, si sospetta che abbiano rubato un veicolo del valore di circa 30.000 euro dal parcheggio di un'azienda di Berlino lo scorso agosto.

Durante le indagini, sono state trovate "diverse attrezzature utilizzate per compromettere i veicoli", come riferito. È stato anche utilizzato un elicottero della polizia. Inoltre, questi individui sono sospettati di essere in Germania illegalmente. Le indagini proseguono.

È stato rivelato che tra gli attrezzi trovati durante le indagini, c'erano indizi che suggeriscono il coinvolgimento nel 'furto di nastri' da diverse attività commerciali locali. A causa di questo nuovo elemento di prova, i sospetti vengono ora interrogati sulla loro possibile involvement in vari furti di nastri.

Leggi anche: