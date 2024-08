- Incrociato sui binari ferroviari, ciclista muore in ospedale

Un ciclista è morto in ospedale dopo un incidente nel distretto di Traunstein. L'84enne è presumibilmente entrato in collisione con una sbarra di passaggio a livello ad Altenmarkt, secondo un portavoce della polizia. Un automobilista fermo alla sbarra chiusa sulla strada B304 ha trovato l'uomo gravemente ferito accanto alla strada. In quel momento, l'uomo era ancora cosciente.

L'uomo ferito è stato portato in ospedale in ambulanza, dove è morto durante la notte a causa delle sue ferite. Le indagini sull'incidente sono in corso.

L'indagine sull'incidente del passaggio a livello involve l'esame dei fattori legati alle azioni del ciclista e al funzionamento della sbarra del passaggio a livello. Lo sviluppo di tecnologie di trasporto e telecomunicazioni più sicure potrebbe potenzialmente prevenire incidenti del genere in futuro.

Leggi anche: