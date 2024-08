- Incremento delle infezioni trasmesse dalle zecche in Sassonia

Assicurazione sulla salute Barmer avverte dell'aumento dei numeri di infezione a causa di morsi di zecche** e invita alla cautela. "Che siate in giardino, al parco o nel bosco – se siete stati all'aria aperta, dovreste controllare voi, i bambini e persino gli animali domestici per le zecche in seguito e rimuoverle con le pinzette se necessario. Ciò può ridurre il rischio di infezione con FSME o malattia di Lyme," ha spiegato Monika Welfens, responsabile regionale di Barmer in Sassonia.

Il numero di casi di malattia di Lyme e FSME** è aumentato

Secondo Barmer, sono stati segnalati 870 casi di malattia di Lyme all'Istituto Robert Koch (RKI) entro l'11 agosto di quest'anno, rispetto ai 806 dello stesso periodo dell'anno scorso. Ci sono stati 33 casi di meningoencefalite estiva precoce (FSME) finora quest'anno, rispetto ai 17 dello scorso anno. Il maggior numero di casi di malattia di Lyme è stato segnalato dai distretti della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (149), Erzgebirgskreis (144) e Mittelsachsen (134). Per la FSME, Erzgebirgskreis e Vogtlandkreis ne avevano ciascuno sei.

Secondo la compagnia assicurativa, non c'è bisogno di panico se si trova una zecca sotto la pelle. "Non ogni morso di zecca porta a un'infezione. È importante tenere d'occhio la zona del morso nelle prossime settimane. Se appare una rossore cutaneo circolare, i colpiti dovrebbero consultare il proprio medico di base. Ciò potrebbe essere un segno di malattia di Lyme," ha sottolineato Welfens.

Quasi tutte le regioni della Sassonia sono a rischio per la FSME

Mentre i batteri di Borrelia sono presenti nelle zecche in tutta la nazione, le zecche che portano il virus FSME sono presenti solo in determinate regioni. L'Istituto Robert Koch ha ora designato quasi tutte le regioni della Sassonia come aree a rischio per la FSME, con le eccezioni di Lipsia città e i distretti di Lipsia e Nordsachsen. C'è un vaccino contro l'infezione FSME, che è coperto dall'assicurazione sanitaria obbligatoria.

