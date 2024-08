Incredibilmente economico: i viaggiatori si assicurano un biglietto aereo di classe superiore da Australia agli Stati Uniti grazie a un errore di Qantas.

A causa di un errore di programmazione, circa 300 individui fortunati sono riusciti a acquistare i biglietti a un prezzo incredibilmente ridotto di $3.400 ciascuno sul sito della compagnia aerea prima che il problema fosse risolto.

In una dichiarazione pubblica del giovedì, Qantas ha riconosciuto la situazione, affermando: "Purtroppo, questa offerta era troppo bella per essere vera."

Invece di annullare queste prenotazioni, Qantas ha dimostrato comprensione e ha annunciato che avrebbe risistemato i clienti in classe business come segno di gratitudine senza costi aggiuntivi. coloro che non trovano soddisfazione in classe business hanno diritto a un rimborso completo.

Il prezzo normale per volare in classe business con Qantas tra Australia e Stati Uniti si aggira solitamente intorno ai $11.000.

L'atto generoso di Qantas echeggia un incidente simile che si è verificato in modo diverso per la compagnia aerea l'anno precedente.

Nel agosto 2020, le autorità australiane hanno accusato Qantas di offrire biglietti per oltre 8.000 voli già cancellati, coinvolgendo oltre 86.000 passeggeri.

Qantas ha concordato di pagare una somma sostanziosa di quasi $80 milioni per risolvere il caso, con oltre $13 milioni distribuiti ai passeggeri interessati.

La CEO di Qantas, Vanessa Hudson, ha ammesso a CNN a giugno che la compagnia aveva deluso i suoi clienti così come il suo personale.

Gli errori delle compagnie aeree spesso portano alla vendita di biglietti di alta gamma a prezzi stracciati, ma alcune istituzioni scelgono di onorare tali affari.

Nel 2019, Cathay Pacific ha offerto biglietti di prima e business class da Vietnam a destinazioni nordamericane per soli $675 andata e ritorno.

La compagnia aerea con sede a Hong Kong ha onorato il suo impegno, twittando "#promisemadepromisekept" e "#lessonlearnt" sul suo account ufficiale.

Tuttavia, non è sempre così. Nel 2010, American Airlines ha rifiutato di onorare i biglietti di ritorno in prima classe dagli Stati Uniti all'Australia che aveva venduto a un prezzo di classe economica di $1.100, offrendo invece voucher da $200 come risarcimento.

Solo un anno prima, British Airways aveva anche rifiutato di onorare i voli da $40 venduti erroneamente da Nord America all'India, inviando invece voucher da $300.

