Incredibile discesa: iniziano le piogge e si formano potenti temporali.

ntv.de: Bassa "Anett" si è arresa alla alta "Serkan". Per quanto tempo durerà?

Carlo Pfaff: La potente alta "Serkan" che domina la Scandinavia continuerà a controllare le nostre condizioni meteorologiche almeno fino a domenica. Al mattino potrebbero esserci qualche foschia o banchi di nebbia che potrebbero disturbare le attività, ma entro mezzogiorno tutti dovrebbero godere di cieli sereni e sole brillante. La temperatura sarà gradevole, compresa tra 20 e 25 gradi, perfetta per un'estate indiana.

Che cosa c'entra il tempo con le vecchiette?

Niente! Sono le ragnatele argentee e luccicanti che ci ricordano i capelli grigi sottili delle donne anziane. Durante le condizioni di alta pressione stabili dal 15 settembre al 15 ottobre, queste ragnatele luccicanti appaiono al mattino. In antico alto tedesco, "weiben" si riferiva all'atto di tessere queste ragnatele.

Ho capito. L'autunno comincia ufficialmente domenica.

Sì, precisamente alle 14:43 UTC. Poi il sole sarà direttamente sopra l'Equatore e il giorno e la notte avranno la stessa lunghezza. In termini semplici, a partire da lunedì, le notti diventeranno più lunghe dei giorni.

Abbiamo avuto un tempo fantastico per giorni, ma sono state emesse avvisaglie di alluvioni in Brandeburgo.

È a causa delle forti piogge che si sono verificate nel weekend e all'inizio della settimana nella zona confinante con la Repubblica Ceca e il sud della Polonia. Lentamente, quest'acqua piovana scorre verso la Germania e la differenza di altitudine tra Breslavia in Polonia e Francoforte sull'Oder è inferiore a 100 metri, su una distanza di oltre 300 chilometri.

Come inizierà il nostro autunno?

Domenica, una bassa pressione sulla Francia si avvicinerà, portando un aumento delle nuvole verso ovest e sud-ovest nel pomeriggio. Potrebbero verificarsi piogge e temporali serali, dalle Eifel alle Foreste Nere.

Non sembra promettente per la prossima settimana, vero?

Purtroppo no. Le piogge e i temporali si espanderanno verso le parti orientali del nostro paese lunedì e per i giorni successivi, con un mix di sole e piogge per tutta la settimana.

Diventerà anche più fresco?

Inizialmente solo leggermente. Entro la metà della settimana, le temperature diminuiranno a circa 15-20 gradi. Entro il weekend successivo, potrebbe scendere ulteriormente a 11-17 gradi.

Le condizioni meteorologiche estreme potrebbero essere in arrivo a causa della bassa pressione in avvicinamento sulla Francia, che potrebbe portare altre piogge e temporali. Il cambiamento del tempo potrebbe disturbare l'aggradevole estate indiana che stiamo vivendo, con le temperature che scenderanno notevolmente entro il weekend successivo.

