Incoronazione del re thailandese: Pantofole, un ombrello e la sacra regalia reale

Gli elaborati oggetti, che fanno parte della "regalia reale", svolgeranno un ruolo cerimoniale cruciale nel momento in cui il re Maha Vajiralongkorn salirà formalmente al trono a più di due anni dalla morte del padre.

Sebbene la monarchia del Paese risalga al XIII secolo, molti degli attuali riti di incoronazione sono stati istituiti durante il regno di Rama I, che fondò la dinastia Chakra - l'era attuale - nel 1782. A questo periodo risale anche una collezione di oggetti sacri che saranno presentati al nuovo re.

Dopo essere stato "purificato" con l'acqua santa, raccolta a Bangkok e in ognuna delle 76 province della Thailandia, il nuovo re riceverà gli oggetti reali nella sala del trono principale del Grand Palace, un complesso opulento sulle rive del fiume Chao Phraya.

"Questa cerimonia reale è stata tramandata per diverse centinaia di anni e per lo più ci siamo attenuti alla sua forma originale", ha dichiarato al telefono lo storico reale Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti.

"I documenti dell'epoca Sukhothai (1238-1428) menzionano la presentazione della regalia (al nuovo re), proprio come avviene oggi".

La corona e l'ombrello

Tra gli oggetti sacri, uno è un simbolo particolarmente comune tra le monarchie del mondo: una corona d'oro incrostata di diamanti e pietre preziose.

Conosciuta ufficialmente come Corona della Vittoria, il copricapo di 7,3 chilogrammi (16 libbre) - più di sette volte più pesante della Corona Imperiale di Stato della Regina Elisabetta II - ha una forma conica a più livelli, simile a quelle utilizzate da altre famiglie reali del sud-est asiatico.

L'oggetto risale al XVIII secolo, anche se uno degli antenati di re Vajiralongkorn, Rama IV, che regnò in Thailandia dal 1851 al 1868, ha successivamente fissato un enorme diamante indiano alla sua punta, alta 25 centimetri. Secondo Suriyavudh, che è a sua volta pronipote di Rama IV, egli ha anche supervisionato l'aggiunta di due lembi ornati che pendono sopra le orecchie del monarca.

Nelle generazioni precedenti, la corona non veniva mai indossata e veniva invece posta accanto al re durante l'incoronazione. Ma il contatto con le case reali europee ha visto evolvere gradualmente il ruolo e l'importanza simbolica di questo oggetto.

Dall'incoronazione del re Rama IV nel 1851, la corona è stata indossata dai monarchi durante la cerimonia (anche se non lo fanno mai più). Sabato, la Corona della Vittoria sarà consegnata al re Vajiralongkorn dal capo bramino, una figura religiosa di spicco che sovrintende ai riti di incoronazione, anche se ci si aspetta che la corona venga posta sul suo capo.

A differenza di alcune monarchie europee, tuttavia, l'incoronazione fisica non segna il momento definitivo del rituale.

Infatti, l'incoronazione è considerata completa solo quando al nuovo re viene consegnato l'ombrello reale a nove strati. Considerato il "più importante" degli oggetti sacri dal Ministero della Cultura del Paese, l'ombrello svettante e stratificato sarà appeso in modo permanente sopra il trono del re.

Solo il re Vajiralongkorn potrà sedersi sotto di esso, poiché la sua struttura a nove livelli è riservata ai monarchi incoronati (i reali di rango inferiore possono sedersi sotto ombrelli con meno livelli). Ogni anno, nell'anniversario della sua incoronazione, il nuovo re dovrà fare delle offerte all'oggetto sacro.

In realtà, gli ombrelli reali a nove livelli sono sette. La maggior parte di essi è conservata sopra i vari troni del Grande Palazzo, dove sono ospitati in modo permanente anche gli altri oggetti sacri. Gli ombrelli rappresentano la protezione che il re offrirà al popolo thailandese, servendo come "simbolo che il re ha potere e prestigio in tutto il Paese", ha detto Suriyavudh.

Offerta di oggetti sacri

Un simbolismo simile è alla base degli altri oggetti presenti alla cerimonia. Suriyavudh indica un ventaglio d'oro, a forma di baccello di tamarindo, e lo scettro reale, che in origine era un bastone di legno prima di essere rifatto in oro nel XIX secolo.

"Il ventaglio reale è il simbolo che egli allevierà le sofferenze del popolo", ha spiegato. "Lo scettro è il simbolo che egli può essere affidabile per tutti i ceti sociali".

Tra gli altri oggetti della regalia reale, che saranno consegnati al re dopo che avrà accettato l'ombrello a nove livelli, ci sono la Spada della Vittoria, con una lama di 25 pollici e un fodero e un'elsa ingioiellati, e le pantofole reali. Realizzate in oro smaltato e intarsiate di diamanti, le pantofole appuntite saranno messe direttamente ai piedi del re dal capo bramino.

Gli attuali articoli di regalia - la maggior parte dei quali fu creata per ordine di Rama I - non hanno più di 250 anni, ma si ritiene che oggetti simili siano stati utilizzati nelle incoronazioni dei regni storici del Siam risalenti a quasi sette secoli fa. In effetti, Rama IV commissionò una lussuosa frusta per mosche (uno strumento usato per scacciare le mosche), ritenendo che offrisse un'interpretazione più accurata dei documenti storici rispetto al ventaglio reale esistente.

Anche se molto è cambiato in Thailandia dall'ultima incoronazione del 1950, quando salì al trono il defunto re Bhumibol Adulyadej, la regalia secolare continuerà a creare un legame tra il nuovo re e i monarchi delle dinastie passate.

Immagine in alto: Un cartellone pubblicitario mostra la Spada della Vittoria, un elemento della regalia reale della Thailandia.

Mohammed Elshamy della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com