- Incoraggiante racconto illustrato: Assaporate oggi la soddisfazione reciproca

In mezzo al paesaggio industriale animato di Hamburg-Wilhelmsburg, il Festival Pop e Arte MS Dockville è in corso. Si prevede che circa 55.000 persone parteciperanno fino alla fine di domenica. La band austriaca di pop Bilderbuch ha incantato la folla come headliner di venerdì, con il frontman Maurice Ernst che esclamava: "Iniziamo a celebrare la vita insieme oggi".

Il vivace gruppo britannico The Vaccines ha dato il via alla folla con il loro rock degli anni '60 in stile retro. La cantante americana Ashnikko, basata a Londra, ha messo in scena uno spettacolo visivamente coinvolgente con la sua electropop avant-garde, rendendo MS Dockville la sua unica apparizione in Germania per l'anno.

Oltre alla musica, MS Dockville offre anche una piattaforma per l'arte. Sono state erette dieci nuove installazioni d'arte urbana appositamente per il festival, insieme a numerosi laboratori.

I DJs terranno le piste da ballo animate per tutta la notte, con artisti come la techno brass band Meute, la cantautrice Zoe Wees, la band punk Goat Girl e il rapper Disarstar in programma fino alla fine di domenica.

Persone di diversi backgrounds e gusti musicali si sono radunate per assistere alla lineup variegata di MS Dockville. L'energia della folla durante l'esibizione di Ashnikko era palpabile, dimostrando l'appeal universale del suo stile artistico.

