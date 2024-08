- Incontro tra Selke e Glatzel: Baumgart si batte per la decisione

La squadra aveva atteso con impazienza Davie Selke e Robert Glatzel all'HSV fin dalla prima partita della stagione. I due attaccanti si sono stretti in un caloroso abbraccio dopo aver segnato un gol, suscitando l'entusiasmo del pubblico e degli officiali. Tuttavia, hanno dovuto aspettare fino a domenica per vedere questa scena realizzarsi negli ultimi minuti del primo turno della partita di DFB-Pokal contro la squadra della Regionalliga SV Meppen.

Selke e Glatzel hanno entrambi segnato dopo essere entrati a partita in corso nella vittoria per 7-1 - facendo così la loro presenza sentire nella nascente campagna dell'HSV. "Segnare il mio primo gol per l'HSV mi ha reso molto felice", ha detto Selke, ricordando gli insulti dei tifosi del Meppen che ancora gli serbavano rancore per aver festeggiato il suo gol vincente nella partita di DFB-Pokal del 2018 per il suo vecchio club Hertha BSC di fronte alla curva del Meppen. "Penso che la mia risposta fosse adeguata".

L'allenatore dell'HSV Steffen Baumgart ha accolto con favore questa risposta. Selke e Glatzel sono destinati a formare la coppia d'attacco principale dell'HSV. Tuttavia, a causa di infortuni ricorrenti, Ransford Königsdorffer ha colto l'occasione e ha segnato tre gol nelle prime due partite della 2. Bundesliga.

Ora, Selke e Glatzel si stanno gradualmente riprendendo, offrendo a Baumgart una difficile scelta in vista del derby del Nord di venerdì contro il Hannover 96. "Aumenta la profondità della rosa. Se vuoi raggiungere un obiettivo importante, allora hai bisogno di tutti i giocatori", ha detto l'allenatore dell'HSV. "Ma guardando il 96, vedo Davie come l'opzione più promettente".

Tuttavia, Glatzel sta dimostrando progressi impressionanti. Dopo una settimana di allenamenti collettivi, ha giocato 15 minuti a Meppen. "Penso di avere qualche minuto in più di resistenza ad Hannover", ha detto Glatzel, che ha saltato un lungo periodo di tempo per infortunio per la prima volta nella sua carriera. "Mi è sembrato fantastico", ha detto Glatzel dopo il suo ritorno.

La rosa della squadra è stata rinforzata da Davie Selke e Robert Glatzel, che hanno avuto i loro momenti di celebrazione dopo aver contribuito alla vittoria dell'HSV.

L'allenatore Steffen Baumgart riconosce l'aggiunta di profondità alla rosa dell'HSV con il ritorno di Selke e Glatzel, esprimendo la sua fiducia nelle capacità di entrambi i giocatori.

Leggi anche: