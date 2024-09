- Incontro interregionale chiamato "Calmit-Cup Fun Rally"

Il "più grande rally di biciclette pieghevoli del mondo" si terrà nuovamente nella Renania-Palatinato. Il 7 settembre (sab.), la 33ª edizione della Kalmit Folding Bike Cup prenderà il via a Maikammer. Il percorso di 6,5 chilometri, con 450 metri di dislivello, culmina sulla vetta più alta della Foresta Palatina, la Kalmit. Gli organizzatori hanno sottolineato che le regole sono semplici ma severe. Sono ammessi solo biciclette vintage pieghevoli senza cambio.

Come al solito, si prevede la presenza di un gran numero di "appassionati di biciclette pieghevoli", secondo il direttore della gara Holger Gockel alla Deutsche Presse-Agentur. "Ci sono 960 partecipanti registrati, compresi 30 tandem". I partecipanti arrivano non solo dalla Germania, ma anche dal Regno Unito, Belgio e Austria. Il concorrente più giovane ha 7 anni, mentre il più anziano ne ha 84. "Quest'ultimo ha partecipato almeno sei volte in passato".

I trofei sono realizzati con cura da un artista di Friburgo. Il motto di quest'anno è "Piegare è l'apice della bellezza - Pronto per il klapp off", ha detto Gockel. In passato, gli slogan sono stati "La danza della cerniera" o "I teleklappies" e "Chi ha la piega, vince l'anima".

Viene aggiunto: Per questa edizione della Kalmit Folding Bike Cup è stata introdotta una categoria speciale, in cui le biciclette vintage pieghevoli più veloci senza cambio riceveranno un premio unico.

