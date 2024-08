Dopo una retata sul gruppo climatico - Incontro di solidarietà per l'ultima generazione a Berlino

A seguito di una perquisizione negli appartamenti dei membri del gruppo per il clima "Ultima Generazione", circa 25 persone si sono riunite in segno di solidarietà presso la Porta di Brandeburgo a Berlino, secondo i resoconti della polizia. All'inizio, la situazione è rimasta tranquilla, come dichiarato da un portavoce della polizia. Tuttavia, il gruppo per il clima ha affermato che circa 50 partecipanti hanno preso parte all'azione di solidarietà. La chiamata del gruppo per la riunione era una risposta alle perquisizioni mattutine. L'obiettivo era mostrare solidarietà con i otto individui interessati in modo pacifico e determinato.

Due settimane prima, durante una interruzione all'aeroporto di Francoforte, la procura di Francoforte ha avviato perquisizioni negli appartamenti dei membri del gruppo per il clima e ha raccolto campioni di DNA. Le perquisizioni hanno riguardato gli appartamenti di otto individui di età compresa tra i 20 e i 44 anni in Baden-Württemberg, Berlino, Sassonia e Sassonia-Anhalt, come riferito dalla procura di Francoforte. Questi otto individui sono sospettati di aver ottenuto l'accesso non autorizzato alla pista dell'aeroporto la mattina del 25 luglio.

