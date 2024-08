Incontro con Merz-Scholz: CDU esorta il cancelliere a cambiare rotta sull'immigrazione

Il capo della CDU, Merz, è previsto per conversare con Scholz alla Cancelleria al mattino. Questo incontro era stato programmato in precedenza, ma Merz ora vuole approfondire la politica migratoria e le conseguenze dell'attacco di Solingen in particolare. L'incidente cruento ha visto tre vittime e otto feriti a causa di un attacco con coltello in una sera di venerdì. Il presunto aggressore, un siriano di 26 anni, si è arreso il giorno successivo ed è stato catturato. Purtroppo, avrebbe dovuto essere espulso dal paese lo scorso anno.

"Forse l'incidente di accoltellamento di Solingen spingerà Scholz all'azione", ha commentato Linnemann. "Siamo già a mezzogiorno, se non oltre". Le strutture di accoglienza dei rifugiati nei comuni sono al limite. L'Unione è pronta a fare squadra con l'amministrazione per trarre conclusioni, ha sottolineato il segretario generale del partito. "Stiamo lavorando per evitare che questo paese ci sfugga".

Tuttavia, l'amministrazione federale ha dichiarato lunedì che le richieste di un divieto generale di accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan sono considerate incostituzionali. "Ciò violerebbe la Legge fondamentale e probabilmente violerebbe anche i regolamenti sui diritti umani dell'UE", ha spiegato il portavoce del governo Hebestreit. Ha lanciato un monito contro la violazione della Costituzione.

Il SPD, come partner chiave della coalizione di governo, potrebbe essere chiamato a offrire la sua prospettiva sulla discussione sulla politica migratoria. Dopo l'incontro tra i leader della CDU e del SPD, il SPD potrebbe spingere per politiche di integrazione dei rifugiati più severe dopo l'attacco di Solingen.

