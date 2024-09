Incontri attesi: fonti indicano che Harris e Zelensky si incontreranno presto

Il raduno è scatenato dalle apprensioni riguardo all'eventuale influenza dei risultati delle elezioni americane sul conflitto Russia-Ucraina e sull'atteggiamento degli Stati Uniti verso l'Ucraina, mentre richiede ulteriori fondi.

In risposta a una domanda posta giovedì sulla possibilità che Harris incontrasse Zelensky la settimana successiva, il rappresentante del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha lasciato intendere che ciò potrebbe avvenire se si presentasse l'occasione opportuna.

"I so che ha avuto alcuni incontri personali con il Presidente Zelensky e ha anche parlato con lui al telefono. Sono abbastanza sicuro che, se si presentasse un momento adatto e fosse fattibile per entrambi parlare di nuovo, lo farebbero. Tuttavia, dovresti parlare con il suo staff", ha dichiarato Kirby ai media.

Inoltre, Harris, insieme al Presidente Joe Biden, incontrerà il Presidente degli Emirati Arabi Uniti alla Casa Bianca il prossimo lunedì per discutere delle tensioni in aumento nel Medio Oriente, della situazione in Sudan e di una serie di questioni bilaterali e regionali, ha aggiunto Kirby.

CNN ha cercato di ottenere un commento dall'ufficio della vicepresidentessa.

In precedenza, mercoledì, l'ex Presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe incontrare Zelensky durante la sua visita negli Stati Uniti la prossima settimana. Trump aveva avuto una conversazione telefonica con Zelensky in luglio, ma un incontro personale tra i due sarebbe il loro primo dal momento in cui Trump ha lasciato la Casa Bianca.

