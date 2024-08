- Incontra un altro caso di disturbi epatici in ritardo.

Leverkusen si salva con un gol all'ultimo secondo, mantenendo la striscia di imbattibilità. La stella della nazionale Florian Wirtz ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero (90.+11) contro il Borussia Mönchengladbach, assicurando una vittoria per 3-2 (2-0). La squadra di coach Xabi Alonso è imbattuta nella Bundesliga. Wirtz ha sfruttato un rimbalzo dal suo tiro dal dischetto parato dal portiere del Gladbach Jonas Omlin.

Granit Xhaka (12.) e Wirtz (38.) hanno dato a Leverkusen un vantaggio di 2-0 all'inizio, ma Nico Elvedi (59.) e Tim Kleindienst (85.) hanno pareggiato il punteggio, facendo sembrare che i campioni in carica non avrebbero portato a casa la vittoria. Ma proprio come hanno fatto spesso l'anno scorso, Leverkusen è riuscita a segnare un gol decisivo negli ultimi minuti, di fronte a 54,042 spettatori.

Leverkusen è ora imbattuta in 35 partite di Bundesliga e 42 in tutte le competizioni nazionali. Il colpo è arrivato come un duro colpo per il Gladbach, che aveva iniziato la nuova stagione con grandi speranze. La partita è stata interrotta temporaneamente dopo l'intervallo a causa di alcuni fumogeni.

Alonso si attiene alla formazione dei campioni

Xabi Alonso aveva sottolineato che il passato era passato giovedì. Nella giornata di gara, ha schierato la formazione dei campioni senza nuove aggiunte, compreso Lukas Hradecky e gli ex giocatori del Gladbach Granit Xhaka e Jonas Hofmann. Jonathan Tah è stato il leader difensivo, con il suo trasferimento al Bayern Monaco ancora incerto. I tre nuovi acquisti, Martin Terrier, Aleix Garcia e Jeanuel Belocian, sono rimasti in panchina.

Il Gladbach, che ha accolto l'apertura della stagione con una marcia bianca dal centro della città allo stadio, come due anni fa, ha lasciato fuori il centrocampista Manu Kone, che potrebbe ancora lasciare durante questa finestra di trasferimento. Il coach del Gladbach Gerardo Seoane, predecessore di Alonso a Leverkusen, ha schierato due nuovi giocatori, Kevin Stoeger e Tim Kleindienst.

Xhaka segna il suo gol sogno con modestia

La partita è iniziata con intensità, con il Borussia che ha mostrato il suo gioco maturo e ha dominato. Il gol iniziale di Xhaka è stato un po' fortunato, poiché ha segnato un tiro diretto in alto nell'angolo dalla linea del rigore. Il 31enne, che ha trascorso quattro anni al Borussia, ha segnato il suo gol sogno con modestia. Sei minuti dopo, la porta del Gladbach ha tremato quando Victor Boniface ha colpito la traversa durante un contropiede.

La squadra di casa ha guadagnato più fiducia e ha avuto la sua prima buona occasione con Kleindienst. Tuttavia, Leverkusen ha segnato di nuovo con un tiro sinistro di Wirtz nell'angolo in basso. Un gol di Kleindienst è stato poi annullato dopo una revisione video.

Il Gladbach è tornato in partita con il gol di Elvedi, rendendo il gioco più emozionante. Kleindienst ha poi segnato di nuovo, preparando un finale serrato con i tempi supplementari e una gioiosa vittoria per il Leverkusen.



