Incontra l'ottantenne concorrente al concorso Miss Universo Corea, sfidando l'idea che l'età abbia un peso significativo.

Fine di questo mese, è stata nominata finalista del concorso annuale Miss Universe Korea. Lunedì, Choi si sfiderà contro 32 altre concorrenti per la corona - e l'opportunità di rappresentare la Corea del Sud nella finale di Miss Universe in Messico questo novembre.

"Voglio impressionare il mondo, tipo 'Come fa una donna di 80 anni a essere così in forma? Come ha mantenuto la sua figura? Qual è il tuo segreto?' ho detto a CNN al telefono prima del concorso. 'Quando invecchi, prendi peso... quindi voglio dimostrare che puoi vivere in salute anche quando invecchi'."

Per molti anni, l'organizzazione Miss Universe aveva limiti di età rigorosi, permettendo solo donne di età compresa tra 18 e 28 anni di partecipare. Tuttavia, a partire dal 2024, come parte di una campagna per modernizzare, il limite di età massimo è stato rimosso. Lo scorso anno, l'organizzazione ha anche abolito un divieto di lunga data per donne incinte o madri, nonché donne che erano o erano state sposate.

I concorsi Miss Universe a livello nazionale, pur non essendo tutti direttamente controllati dall'organizzazione Miss Universe, erano tenuti a seguire l'esempio. Quest'anno, Lorraine Peters di 58 anni e Alejandra Marisa Rodríguez di 60 anni hanno partecipato rispettivamente a Miss Universe Canada e Miss Universe Argentina, ma nessuna delle due è passata alla finale di novembre.

"Adesso che il limite di età è stato eliminato, ho deciso di provarci", ha detto Choi. "Che vinca o no, ero determinata a cogliere questa opportunità".

Pronta a diventare la persona più anziana mai entrata in un concorso Miss Universe nazionale, Choi - se vincerà e passerà a Mexico - sarebbe più che raddoppiare l'età della prossima finalista più anziana (la 40enne Beatrice Njoya di Malta, attualmente la partecipante più anziana confermata e madre di tre figli, anche se diversi paesi non hanno ancora selezionato la loro rappresentante).

Il panorama cambiato dei concorsi di bellezza

Miss Universe Korea ha annunciato questa année's concorso sottolineando nei materiali promozionali che "l'età non conta quando si tratta di sogni". Hanno anche eliminato la parte in costume da bagno.

Il concorso di lunedì vedrà Choi in un concorso canoro, insieme ad altre finaliste che eseguiranno balli o mostreranno abiti tradizionali coreani noti come "hanbok". La vincitrice di Miss Universe Korea verrà decisa in base a una combinazione di voti online e valutazioni dei giudici, secondo Choi, che tiene conto sia della bellezza esterna che interiore.

"Essere belli fuori è importante, ma devi anche avere pace interiore e sapere come rispettare gli altri", ha detto. "E devi mantenere un atteggiamento positivo. Oggi così tante persone sono negative".

I concorsi di bellezza coreani sono stati criticati negli ultimi anni per aver promosso una definizione ristretta di bellezza, con alcuni detrattori che affermano che questo è rafforzato dall'uso di interventi di chirurgia estetica da parte delle concorrenti, che di solito non sono regolamentati dagli organizzatori. Tuttavia, Choi rimane indifferente a questo sviluppo.

"È difficile trovare persone che non abbiano fatto alcun tipo di lavoro estetico, e penso che dovremmo solo accettarlo", ha detto. "Molte persone si fanno gli occhi o il naso... In passato era qualcosa di cui si vergognava, ma non è più così. Non è solo la Corea - donne in tutto il mondo sottopongono a interventi di chirurgia estetica".

Seconda chance

Anche se il concorso di lunedì segnerà l'esordio di Choi, si è già fatta un nome nel mondo della moda coreana. Dopo essersi ritirata a causa di difficoltà finanziarie e aver lavorato come badante in un ospedale nella sua cinquantina, Choi ha iniziato a fare la modella a 72 anni per pagare i suoi debiti.

"Uno dei miei pazienti mi ha suggerito di provare la moda", ha ricordato Choi. "Ho pensato che fosse ridicolo... ma allo stesso tempo, ha risvegliato il mio vecchio sogno di diventare una modella, indossare abiti alla moda e fare foto. Quindi ho detto: 'Sì, avevo sognato questo prima, dovrei provarci'".

Choi ha frequentato lezioni settimanali di moda in un'accademia, esercitandosi a camminare sulla passerella durante i suoi turni in ospedale. Ha firmato con l'agenzia del suo insegnante nel 2017 prima di fare il suo debutto alla Seoul Fashion Week, a 74 anni, l'anno successivo. Da allora, è apparsa nelle edizioni coreane di riviste come Harper’s Bazaar e Elle, nonché in campagne pubblicitarie per marchi sudcoreani popolari come la birra Cass.

"Diventare una modella è stato come aprire una nuova porta per me, quindi mi sono prefissata un obiettivo", ha detto. "Ho detto: 'Voglio avere successo e lavorare sodo'. Quando il mio sogno si è avverato, ho ringraziato Dio e ho continuato a lavorare sodo. È così divertente e lo adoro".

Opportunità in espansione

Con un tasso di natalità in rapido calo, la Corea del Sud è uno dei paesi più anziani del mondo. Quest'anno, il numero di coreani di 65 anni o più ha superato per la prima volta i 10 milioni, rappresentando quasi il 20% della popolazione. Secondo le proiezioni del governo, questa cifra salirà al 36,7% - più alta di qualsiasi altro paese - entro il 2044.

Di conseguenza, le opportunità e gli atteggiamenti verso i modelli anziani stanno evolvendo, secondo Choi.

"Oggi ci sono molti modelli anziani", ha detto. "Ma forse solo una piccola frazione di loro lavora e viene pagata. È diverso rispetto a 10 o 20 anni fa. Allora, nessuno cercava realmente modelli anziani. Gli anziani modelli facevano solo per divertimento, non come carriera".

Choi sente che la sua esperienza di moda sarà utile nel mondo dei concorsi di bellezza: "Camminare sulla passerella è un sinergia di spalle, articolazioni e fianchi. Le aspiranti a Miss Universe sono tutte brave a camminare come modelle. Alcune superano addirittura le modelle professioniste".

La matriarca di tre, in procinto di festeggiare il suo 81° compleanno, ha condiviso con CNN il suo entusiasmo per questa opportunità internazionale: "Ho sempre desiderato esibirmi su un palcoscenico straniero, quindi sono pronta. Il Giappone è l'unico altro paese che ho visitato, e presumo che (gli organizzatori del concorso) istruiranno la vincitrice in tutti gli aspetti, quindi sono pronta!"

Ha il sostegno dei suoi figli e nipoti. "Esprimono il loro orgoglio dicendo, 'Nonna, sei veramente eccezionale!'... Mio figlio ha dichiarato il suo orgoglio per me, incoraggiandomi a godermi l'esperienza qualunque sia l'esito."

