Incompetente fuoco di paglia": Il GOP del Michigan scosso da turbolenze finanziarie e lotte intestine

L'evento è in genere una fonte di denaro per il suo sponsor, il Partito Repubblicano del Michigan, che contribuisce a finanziare gli sforzi per ottenere il voto e a sostenere le campagne per l'elezione dei repubblicani in tutto lo Stato.

Ma la conferenza di quest'anno è stata decisamente diversa.

L'unico candidato alle presidenziali che si è presentato è stato Vivek Ramaswamy, i cui sondaggi erano per lo più a una sola cifra. Tra i relatori c'erano il candidato governatore dell'Arizona, Kari Lake, un rapper britannico che di tanto in tanto appare su Fox News, Zuby, e il provocatore conservatore Dinesh D'Souza, che alla fine non si è presentato.

L'attrazione più grande è stata l'attore Jim Caviezel, promotore delle teorie cospirative di QAnon, che ha avuto un film di successo quest'estate ma è forse più noto per aver interpretato Gesù nel film "La passione di Cristo" 20 anni fa. È stato pagato 110.000 dollari per partecipare e tenere un discorso di 25 minuti.

L'evento, in poche parole, è stato "un disastro", ha dichiarato Warren Carpenter, membro attivo del partito ed ex presidente del distretto.

Ed è stato emblematico di problemi più profondi all'interno del partito statale del Michigan.

Un'analisi della CNN di documenti e interviste con più di 20 funzionari attuali ed ex del partito mostra che il Partito Repubblicano in questo Stato chiave per la battaglia è rimasto invischiato in turbolenze finanziarie, lotte intestine e richieste di una nuova leadership a meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2024.

Kristina Karamo - un'ex professoressa di community college con un'esperienza politica limitata - è diventata capo del partito statale a febbraio, dopo aver promosso teorie di cospirazione elettorale di estrema destra e aver promesso di porre fine alla dipendenza del partito dai tradizionali donatori facoltosi.

Ora, alcuni dei membri del partito pro-Trump che hanno votato Karamo si sono inaciditi sulla sua leadership e accusano la sua amministrazione di lavorare per distruggere il partito, non riuscendo a raccogliere fondi e scatenando la divisione tra i membri del partito.

Decine di membri del comitato statale del partito hanno firmato una petizione che chiede una riunione a fine mese per valutare la rimozione di Karamo e di alcuni dei suoi vice.

"Se avessi saputo che Kristina Karamo si sarebbe rivelata un tale tirannico incompetente fuoco di paglia non avrei mai lavorato così duramente per farla eleggere. Per questo mi scuso", ha scritto Dawn Beattie, membro del comitato statale, in un'e-mail inviata il mese scorso ai colleghi repubblicani e ottenuta dalla CNN.

Lo stato disastroso delle finanze del partito, che per mesi ha generato titoli negativi su testate locali come il Detroit News, è stato recentemente riassunto in un rapporto che concludeva che Karamo aveva spinto l'organizzazione "sull'orlo della bancarotta". Il rapporto, commissionato da Carpenter, un ex presidente di distretto del partito, e condiviso con la CNN, includeva documenti interni che suggeriscono che il partito ha avuto un reddito netto di soli 71.000 dollari tra marzo e novembre e aveva più di 600.000 dollari di debiti al mese scorso.

Karamo, che non ha risposto alle richieste di commento della CNN, ha dichiarato che sta "correggendo la rotta" del partito, che secondo lei aveva centinaia di migliaia di dollari di debiti quando ha assunto la leadership e ha perso diverse elezioni precedenti sotto la vecchia leadership nonostante avesse milioni di dollari in cassa.

Tuttavia, i consulenti politici sostengono che l'efficacia dei partiti statali - che organizzano le operazioni di voto e altri sforzi locali - è spesso essenziale per vincere elezioni ravvicinate. L'ex presidente Donald Trump ha vinto il Michigan nel 2016, ma ha perso contro Joe Biden nel 2020. Un recente sondaggio della CNN ha rilevato che Trump ha il 50% dei consensi nello Stato, contro il 40% di Biden.

"Si vuole un partito statale che funzioni a pieno regime e un candidato forte che possa vincere", ha dichiarato Doug Heye, stratega del GOP ed ex direttore della comunicazione del Comitato nazionale repubblicano. "Se c'è un problema con uno dei due, questo può essere uno degli elementi che fa pendere la bilancia verso una gara".

Una fonte vicina alla campagna di Trump ha descritto l'attuale GOP del Michigan come un pasticcio e non ha indicato alcun tipo di fedeltà a Karamo, notando che la maggior parte dei repubblicani del Michigan che potrebbero sostituirla sono anch'essi a favore di Trump.

Il vero affare

Karamo ha guadagnato peso politico in Michigan sostenendo ripetutamente di essere stata testimone di brogli nelle elezioni del 2020, quando ha svolto il ruolo di sfidante elettorale. Un'indagine del Senato del Michigan, guidata dai repubblicani, ha concluso l'anno successivo che non c'erano "prove" di brogli diffusi in quelle elezioni, ma questo non ha scoraggiato Karamo.

È apparsa ai raduni MAGA e ha condotto una campagna fallimentare per la carica di segretario di Stato del Michigan nel 2022 con affermazioni false, come l'idea che "gli autoritari" all'interno degli Stati Uniti credono "che se riescono a corrompere i sistemi elettorali di battaglia, possono controllare l'America". Questo nefasto complotto è reale e sta accadendo".

Si è poi candidata alla presidenza del Partito Repubblicano del Michigan con una piattaforma di riforma elettorale e con l'impegno di contrastare i principali donatori del partito.

"Per ottenere i loro fondi è necessario eseguire i loro ordini, e così finiamo per distruggere il Paese più lentamente dei Democratici", ha dichiarato a gennaio durante un dibattito con gli altri candidati alla presidenza del Partito Repubblicano del Michigan, proponendo un piano che prevede di affidarsi alle donazioni dei piccoli imprenditori e di incoraggiare l'attivismo locale.

A febbraio, dopo tre turni di votazione alla convention del partito durati 11 ore, Karamo è stata eletta presidente. Con la sua elezione, sia il presidente del Partito Repubblicano del Michigan che quello del Partito Democratico del Michigan erano donne di colore.

Molti conservatori dello Stato hanno celebrato l'ascesa di Karamo come una boccata d'aria fresca.

"Sembrava un vero affare", ha dichiarato alla CNN Mark Forton, presidente del partito repubblicano della contea di Macomb.

Dopo la sua elezione, però, il partito è stato scosso da problemi finanziari e da un'ondata di critiche.

A giugno, l'ex presidente del comitato per il bilancio ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "le spese del partito erano così sproporzionate rispetto alle entrate da portarci sulla strada della bancarotta" e che "gli sforzi per implementare limiti di spesa responsabili si sono scontrati con l'opposizione irremovibile della presidente Karamo e della ristretta cerchia di operativi che la circondano".

Un altro membro del comitato per il bilancio, che si è dimesso, ha scritto in una dichiarazione a Karamo che il partito rischiava "un imminente default sulla linea di credito".

Questa preoccupazione sembra essere giustificata. Il mese scorso, un avvocato della Comerica Bank ha inviato un "avviso di inadempienza" al partito per il mancato pagamento degli interessi su un capitale di 509.009 dollari, come risulta dai registri.

Karamo e i leader locali del partito sono ora sprofondati in una rete di aspre teorie cospirazioniste che si sono rivolte l'una contro l'altra. Alcuni dei suoi detrattori sostengono che Karamo faccia parte di un complotto maligno, mentre i suoi difensori fanno accuse simili ai suoi critici.

"In poche parole, siamo stati fregati. Abbiamo a che fare con un gruppo di persone che sta lavorando per distruggere il MIGOP prima delle importantissime elezioni del 2024. Non è un caso che ciò accada quest'anno", ha dichiarato Forton della Contea di Macomb in una dichiarazione rilasciata insieme al suo vicepresidente, in cui chiedevano l'estromissione di Karamo a novembre.

Ken Beyer, presidente del quarto distretto del partito, ha difeso Karamo e ha sostenuto che l'establishment del partito si è rifiutato di sostenerla fin dall'inizio del suo mandato. Ha affermato di aver sentito da una persona coinvolta nella precedente amministrazione del partito, di cui non ha voluto fare il nome, che la leadership ha permesso a Karamo di diventare presidente "perché pensano di poterla far fallire prima" rispetto a un altro candidato di base.

È come se stessero togliendo il tappeto da sotto i piedi a Kristina e poi dicessero: "Guarda, è caduta"", ha detto Beyer alla CNN. "Hanno causato il problema e poi hanno dato la colpa a Kristina".

Karamo, quando è stato interrogato su alcuni ostacoli del partito durante una riunione in ottobre, ha detto: "Ancora una volta questa cosa dello Stato profondo è molto reale", secondo una registrazione dell'evento.

Ron Weiser, ex presidente del GOP del Michigan, ha spiegato alla CNN perché ritiene che i donatori tradizionali non abbiano sostenuto finanziariamente il partito sotto Karamo.

"Primo, non credo che chieda, che è la cosa fondamentale, e secondo, anche se lo facesse, non credo che la gente avrebbe fiducia nel donare", ha detto Weiser. "Serve una persona con esperienza che sappia essere un amministratore delegato e che sappia raccogliere i fondi necessari per fare ciò che il partito sa fare meglio".

Polemica sulla conferenza

Per molti membri di lunga data del partito, la conferenza di Mackinac - che si svolge su un'isola nel Michigan settentrionale - è vista come una spinta costante al morale e alle finanze del partito, in parte guidata da partecipanti di alto profilo. Nel 2015, ad esempio, cinque candidati repubblicani alla presidenza hanno partecipato alla conferenza, tra cui il senatore Ted Cruz e l'ex governatore della Florida Jeb Bush.

"La cosa più simile è la Fiera dello Stato dell'Iowa, quindi è un gioiello per il nostro Stato", ha detto Carpenter. Ha descritto l'evento di quest'anno come un "disastro" perché, tra le altre ragioni, gli oratori esterni, come l'attore Caviezel, sono stati pagati anche se i candidati presidenziali hanno tradizionalmente tenuto discorsi gratuiti o addirittura hanno contribuito a coprire i costi.

Il fatto che Ramaswamy sia stato l'unico candidato alla presidenza a partecipare quest'anno è sembrato una delusione. Hassan Nehme, attuale vicepresidente del partito, ha dichiarato durante un panel registrato dopo la conferenza che altri candidati presidenziali hanno espresso il desiderio di partecipare, ma Karamo e un altro collega hanno rifiutato le offerte. "Volevano che questa conferenza fosse diversa, quindi... non l'abbiamo organizzata bene", ha detto.

Durante un incontro separato, Karamo ha detto che "non è vero" che la sua amministrazione non ha contattato i candidati, e ha definito la conferenza un "beneficio netto", ma ha aggiunto: "Avremmo voluto ricavarne molto di più? Sì", secondo una registrazione.

Dopo la conferenza è emersa un'altra controversia. Un foglio di calcolo che classificava centinaia di potenziali volontari della conferenza su una scala da uno a quattro ha iniziato a circolare tra i membri del partito. Il numero uno della tabella stava per "Patriota", mentre il numero quattro stava per "Me First o RINO...", un acronimo per "Repubblicano solo di nome".

In ottobre Karamo ha dichiarato di non avere nulla a che fare con quelle classifiche e ha incolpato un "volontario temporaneo" di averle create. In un'intervista separata, la scorsa settimana, ha definito i suoi critici "me-firsters" e ha deriso la fazione "RINO" del partito.

Il membro del comitato di Stato Bree Moeggenberg - che è stato classificato con un quattro - ha detto che la classifica fa parte di una più ampia cultura di divisione sotto Karamo.

"Ci ha disconosciuti", ha dichiarato Moeggenberg alla CNN. "Ha allontanato i RINO di per sé. Ha allontanato tutti i lati dell'establishment. Ha allontanato la base".

Joel Studebaker, vice-capo dello staff del partito, ha ammesso in un'intervista che la raccolta di fondi è stata una sfida e ha detto di ritenere che il partito abbia raccolto meno di un milione di dollari quest'anno. Alla domanda sul pagamento all'attore Caviezel, ha risposto: "Se gli pagherei personalmente 110.000 dollari? Probabilmente no. Penso che sarebbe una cifra più bassa, ma so anche che stavamo lottando per ottenere gli oratori".

Ma Studebaker ha aggiunto che Caviezel ha infuso energia alla conferenza e ha parlato a un pubblico gremito. Più in generale, ha paragonato lo stato attuale del partito a quello di un'organizzazione in fase di avvio, in cui il suo team ha iniziato con debiti e beni limitati.

"Arriviamo al tavolo con quasi nessuna esperienza politica e non la consideriamo una cosa negativa, ma aumenta la curva di apprendimento in termini di politica", ha detto Studebaker, secondo cui anche i critici di Karamo all'interno del partito condividono la responsabilità del suo stato attuale.

"Tutti vogliono che la questione riguardi Karamo. In questo Stato, in questo Paese, abbiamo una mentalità che va dall'alto verso il basso. La realtà è che si tratta di una discussione tra noi", ha detto.

"Se si ritirassero e prendessero l'energia che stanno usando per cercare di distruggerci e cercassero di aiutarci con la loro esperienza, saremmo inarrestabili", ha aggiunto Beyer, presidente del quarto distretto del partito, che ha raggiunto Studebaker per un'intervista alla CNN.

Elezioni in gioco

Gli strateghi repubblicani ritengono che vincere il Michigan sia essenziale per conquistare la Casa Bianca, e che quindi sia fondamentale un partito statale organizzato in grado di fornire un sostegno agli elettori, ai donatori e un aiuto logistico.

"Il Michigan si è spostato sempre più nella colonna dei battleground, persino in quella di Trump, e i repubblicani hanno un disperato bisogno di trovare una tabella di marcia per vincere", ha detto lo stratega repubblicano del Michigan Dennis Lennox.

I critici di Karamo ritengono che sia necessario un cambio di leadership perché ciò avvenga.

"Non è che non mi piaccia. Quello che sta facendo, d'altra parte, è piuttosto insidioso", ha dichiarato Andy Sebolt, presidente del secondo distretto del partito, che ha anche presieduto il comitato politico del partito statale fino a poco tempo fa, quando Karamo lo ha fatto rimuovere dopo aver detto che aveva spinto per una maggiore trasparenza.

"Dovremmo avere la possibilità di combattere nello Stato del Michigan per assegnare i nostri elettori a un repubblicano. ... Con questo caos e l'alienazione di altri repubblicani, non abbiamo questa possibilità", ha detto.

Linh Tran e Kristen Holmes della CNN hanno contribuito a questo servizio.

