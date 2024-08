- Incolpare le labbra durante le esibizioni di salsa in Colombia

Nessun segno di tensione reale: Durante il loro viaggio in Colombia, il Principe Harry (39) e la Duchessa Meghan (43) irradiano pura gioia mentre si perdono in una passionale danza di Salsa, suggellando il momento con un bacio pieno di sentimento. Si uniscono al divertimento durante la loro visita alla città colombiana di Cali, ballando sulla pista con i vivaci giovani membri dell'organizzazione Jóvenes en Cali.

In un video esclusivo pubblicato sulla homepage del tabloid britannico "The Sun", i reali fuggiaschi si lasciano andare senza preoccupazioni. Meghan coccola teneramente il viso di Harry con le mani e gli stampa un bacio sulle labbra. Sul loro stesso sito, "sussex.com", la coppia ha condiviso uno scatto della passionale momento. Le tradizionali costrizioni della corte reale britannica non si applicano più a questa coppia, che ha scelto di rinunciare ai loro doveri reali alla Corona nel 2020. Sorprendentemente, il Duca e la Duchessa di Sussex raramente mostrano simili effusioni pubbliche.

Musica per il cuore

Dopo le loro esibizioni di ballo, Harry e Meghan hanno preso un momento per connettersi con i giovani colombiani. Hanno cercato di sentire le loro storie personali e di comprendere le sfide che affrontano. L'americana ha ammirato gli studenti per l'uso dell'arte per rafforzare il loro benessere mentale, esprimendo il suo orgoglio per la loro perseveranza.

I Sussex innamorati più che mai

Al contrario dei recenti pettegolezzi, Meghan non sembra infastidita dal costante interesse di Harry. Al contrario, i orgogliosi genitori di Archie (5) e Lilibet (3) sembrano più innamorati che mai. Hanno scambiato spesso gesti affettuosi durante il loro viaggio in Colombia. Durante una performance al Centro Nazionale delle Arti Delia Zapata, si sono tenuti per mano. Meghan si è rannicchiata nel suo braccio e lui le ha dato un tenero bacio sulla fronte.

