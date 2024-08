- Incidenti multipli in Baviera con conseguente morte e feriti.

Fine settimana funesto nello Stato libero. Sei anime hanno perso la vita dal venerdì. Più di venti individui, inclusi i bambini, hanno subito ferite, con molti in gravi condizioni. Tre persone sono morte in incidenti in barca e durante l'esplorazione delle montagne.

Un uomo di 57 anni ha trovato la morte a Monaco di Baviera sabato. Dopo aver cappottato la sua decappottabile, ha lasciato questo mondo sulla scena. Il suo compagno di 19 anni è stato portato in ospedale con una commozione cerebrale e qualche livido. Nella stessa città, una donna di 90 anni ha subito gravi ferite dopo aver urtato un furgone. Si dice che il conducente del furgone stesse cercando di parcheggiare al contrario, dove la donna anziana stava aspettando di attraversare la strada.

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente frontale sull'autostrada B300 vicino a Schrobenhausen in Alta Baviera sabato. Due passeggeri hanno subito ferite gravi e sono stati trasferiti in elicottero in ospedale. Due altre persone hanno subito ferite lievi. La tragedia è avvenuta quando un uomo di 59 anni avrebbe urtato il lato sbagliato della strada e avrebbe urtato il veicolo dell'uomo anziano. Un altro veicolo è poi entrato in collisione con i detriti.

L'autostrada A93 ha assistito a un morto e quattro persone in bilico tra la vita e la morte a causa di incidenti. Nella Alta Baviera venerdì, un conducente di 66 anni è morto in un incidente sull'autostrada A93. Tre passeggeri del suo veicolo erano in bilico tra la vita e la morte. Si dice che il veicolo sia uscito dalla strada per motivi sconosciuti, ha lasciato l'asfalto, è rotolato in un campo e si è cappottato.

Un altro incidente domenica sull'autostrada A93 ha portato cinque occupanti dell'auto in condizioni critiche. Il veicolo avrebbe urtato ripetutamente un'uscita vicino a Nabburg (distretto di Schwandorf) dopo che il conducente di 53 anni avrebbe preso l'uscita a una velocità troppo alta. Il passeggero di 18 anni è rimasto in condizioni critiche, secondo la polizia.

Due motociclisti sono morti nel fine settimana in Svevia e Alta Baviera. A Aichach-Friedberg, un motociclista di 66 anni è entrato in collisione con un trattore. Nonostante avesse la precedenza, il conducente del trattore avrebbe imboccato una strada senza notare il motociclista che si avvicinava.

Nel distretto di Weilheim-Schongau dell'Alta Baviera, un altro motociclista è morto dopo essere entrato in collisione con un'auto che si era fermata per fare un'inversione a U. Il motociclista di 68 anni non avrebbe notato il veicolo che frenava e sarebbe entrato nella sua fiancata. Un terzo motociclista ha subito gravi ferite a Wittelshofen (distretto di Ansbach). Non avrebbe notato un'auto in arrivo a un incrocio.

Un ciclista di 57 anni sarebbe caduto durante il viaggio di ritorno da un concerto a Rednitzhembach (distretto di Roth). Incapace di tornare a casa, sua moglie lo ha segnalato scomparso quella stessa sera. La mattina seguente, un testimone ha scoperto il suo corpo senza vita. La causa dell'incidente rimane sconosciuta, secondo la polizia.

Tre bambini hanno subito ferite nel fine settimana. Nel distretto di Augsburg, un bambino di tre anni ha subito gravi ferite in un incendio in un veicolo. Il veicolo della famiglia è gone in fiamme durante il viaggio, vicino a Adelsried, secondo le autorità. Il conducente di 47 anni ha cercato initially di fermare il veicolo, ma nel tentativo di salvare sua figlia di tre anni, il veicolo è rotolato giù per un pendio.

Nel distretto di Unterallgäu, due bambini di 10 e 11 anni hanno subito gravi ferite. Durante un viaggio in auto con il loro zio e la zia, il veicolo è uscito dalla strada e ha urtato un albero. Entrambi gli adulti e i bambini hanno subito gravi ferite.

Due decessi sono avvenuti fuori dalle strade nel fine settimana. Un alpinista di 50 anni è caduto per oltre 100 metri in un terreno roccioso alla Alpspitze a Garmisch-Partenkirchen. I soccorritori hanno confermato il decesso sulla scena.

Due persone sono morte in incidenti in barca sul lago di Costanza. Un 29enne, che noleggiava un motoscafo a Lindau, ha tentato di nuotare verso Bregenz, ma ha incontrato difficoltà. L'autorità ospedaliera ha dichiarato poi il decesso. Vicino a Langenargen nel Baden-Württemberg, un uomo è entrato in contatto con l'elica di un motoscafo durante una gita ricreativa, morendo per le ferite.

