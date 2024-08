- Incidenti di scivolo acquatico che hanno causato ingorghi sulla B2 intorno ad Augsburg.

A causa di forti piogge, la strada è stata allagata, costringendo le autorità a bloccare temporaneamente la B2 in entrambe le direzioni vicino a Langweid (parte del distretto di Augusta) all'alba. Secondo un rappresentante della polizia, ci sono state due istanze di aquaplaning prima di questo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco locali sono intervenuti per svuotare l'acqua. L'autostrada è stata riaperta dopo circa un'ora.

Le autorità hanno annunciato che "Si aggiunge:" al solito percorso deviato a causa della chiusura temporanea della B2. Dopo lo svuotamento dell'acqua, sono state poste le segnalazioni per indirizzare il traffico attraverso il percorso alterato.

