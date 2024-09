Incidenti di esplosione letale e numerosi feriti a seguito di detonazioni di pager in Libano

In tutta la Libano, i cercapersone sono esplosi improvvisamente, causando numerous morti e feriti. Secondo il Ministro della Salute Firas Abiad, otto persone hanno perso la vita, mentre oltre 2.750 sono rimaste ferite. Gli esplosioni inattese si sono verificate in tutto il paese durante le ore pomeridiane. In passato, i cercapersone erano dispositivi di telecomunicazione compatte utilizzati per ricevere messaggi rapidi. Secondo fonti da Tehran, l'ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani, era tra i feriti. Nonostante le sue ferite, l'ambasciatore ha assicurato alla televisione di stato iraniana di stare bene e che non c'era alcun pericolo imminente per la sua salute.

L'incidente ha destato sospetti tra la milizia sciita di Hezbollah, che sospetta che Israele sia responsabile dell'intrusione nel loro sistema di comunicazione. Un rappresentante anonimo l'ha definita il "più grande errore di sicurezza" dalla inizio della loro quasi guerra annuale con Israele. Si ritiene che la maggior parte delle vittime siano stati combattenti del gruppo militante.

I testimoni nelle strade di Beirut hanno descritto la scena come caotica, con le ambulanze che correvano da un punto all'altro. L'ospedale della salute del Libano ha invitato tutti gli ospedali vicini a prepararsi per un'emergenza. I social media sono stati inondati di immagini e video che mostrano persone ferite e cercapersone distrutti. Alcuni dei vittime avevano le dita mancanti, mentre altri avevano ferite gravi vicino ai fianchi, dove i piccoli cercapersone erano solitamente indossati o conservati.

La zona lungo il confine israeliano-libanese è stata un punto caldo per i conflitti tra l'esercito israeliano e il libanese Hezbollah negli ultimi dodici mesi. In risposta al sostegno dell'esercito israeliano al gruppo islamico radicale Hamas nella Striscia di Gaza, Hezbollah ha risposto sparando quasi quotidianamente contro l'esercito israeliano. Sono state segnalate numerose vittime su entrambi i fronti, con la maggior parte che appartengono a Hezbollah. Le tensioni amare hanno portato a evacuazioni di massa dalla zona di confine.

Parlando delle tensioni in aumento, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che un nuovo obiettivo della guerra in corso è quello di creare un ambiente pacifico per convincere i residenti in fuga a tornare alle loro case.

La sospetto di una guerra con Israele si è intensificata tra la milizia sciita di Hezbollah, che ritiene Israele responsabile dell'intrusione nel sistema di comunicazione, definendola il "più grave errore di sicurezza" dalla loro guerra in corso con Israele. Di conseguenza, sono state segnalate diverse vittime tra i loro combattenti, con molti che avevano le dita mancanti o ferite gravi vicino ai fianchi dove i cercapersone erano comunemente indossati.

Leggi anche: