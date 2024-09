- Incidente tram a Dresda: giovane passeggero e conduttore feriti

Un uomo ubriaco fradicio ha aggredito un bambino di sei anni originario della Libia e un uomo di 43 anni su una tranvia a Dresda. L'operatore della seconda linea, diretta verso Gorbitz, ha notato l'uomo mentre picchiava il bambino e lanciava insulti razzisti ai passeggeri durante le ore della sera di venerdì. Quando l'uomo di 43 anni ha cercato di intervenire alla fermata di Merianplatz, l'aggressore ha attaccato anche lui. Entrambi il bambino e l'autista hanno riportato lievi ferite. La polizia di Dresda ha catturato l'uomo tedesco di 38 anni, il cui tasso alcolico era superiore a 0,4%. La polizia di Dresda sta cercando testimoni di questo evento preoccupante.

Il Consiglio comunale di Dresda ha espresso la sua preoccupazione per l'incidente, dichiarando che un simile comportamento non è tollerato dalla Commissione. Per garantire un ambiente di viaggio più sicuro, la Commissione sta valutando sanzioni più severe per i passeggeri ubriachi che causano disturbi sui mezzi pubblici.

Leggi anche: