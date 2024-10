Incidente tragico: tedesco incontra il destino in incidente stradale a Maiorca

Un turista tedesco ha incontrato una fine tragica in un incidente stradale sull'isola mediterranea di Maiorca. L'incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino sul lato sud dell'isola, con l'auto della vittima che per ragioni ignote ha sbandato sulla Ma-6040 e si è capottata più volte, secondo i resoconti dei media locali basati sui resoconti della polizia.

Il incidente è avvenuto vicino a Colonia Sant Jordi, a circa 50 chilometri a sud-est di Palma. Purtroppo, l'uomo di 52 anni è morto sul colpo e Despite the best efforts of the emergency services, non è stato possibile rianimarlo. La Guardia Civil spagnola ha avviato un'inchiesta sull'incidente, ma non ha ancora reso noti i dettagli sull'identità della vittima.

Secondo "Crónica Balear", il giornale, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo veicolo mentre affrontava una curva sulla Ma-6040. L'auto è uscita dall'asfalto e si è capottata in un campo aperto. I primi rilievi suggeriscono che l'uomo, probabilmente non allacciato al momento dell'incidente, è stato sbalzato fuori dal veicolo.

I parenti della vittima sarebbero arrivati ​​sul posto poco dopo, poiché l'auto apparteneva a uno di loro. Le autorità hanno prontamente informato e contattato il proprietario del veicolo, che ha confermato a "Crónica Balear" che il suo amico aveva una profonda affezione per Maiorca e stava cercando una proprietà sull'isola.

Il luogo dell'incidente è tristemente noto per il suo scarso record di sicurezza. Nonostante le ripetute lamentele, la strada, che era stata asfaltata solo a metà cinque anni fa, ha registrato numerosi incidenti gravi ogni anno, con l'ultimo risalente a due settimane fa, come riportato da "Crónica Balear" citando i locali. Purtroppo, la amministrazione locale non ha ancora scelto di affrontare lo stato pericoloso della strada.

La strada Ma-6040, nota per i suoi problemi di sicurezza, ha registrato numerosi incidenti stradali gravi negli ultimi anni, compreso quello che ha causato la morte del turista. despite numerous complaints, the local authorities have yet to improve the condition of this dangerous road.

