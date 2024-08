- Incidente tragico a Solingen: St. Pauli associato tra i defunti

La squadra di calcio tedesca FC St. Pauli esprime il proprio cordoglio per la perdita di un membro a lungo termine vittima dell'incidente terroristico di Solingen. Secondo il club, una delle vittime era un membro devoto da diversi anni. "Le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Stefan e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico evento", ha dichiarato il club in una dichiarazione. Il club è in contatto con i suoi cari e ha pubblicato un avviso di condoglianze sul quotidiano "Solinger Tageblatt", in linea con la famiglia.

Il presidente del club Oke Göttlich ha dichiarato: "Il terrorismo vuole instillare paura, disturbare le persone e creare divisioni attraverso la violenza, il pregiudizio e il disprezzo. Uniamoci contro il terrorismo e affrontiamo coloro che rispondono con l'odio con l'amore invece".

La scorsa settimana, un uomo ha aggredito diverse persone alla festa del 650º anniversario di Solingen. Tre vittime, di 67, 56 e 56 anni, sono decedute. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Il presunto colpevole, un cittadino siriano di 26 anni, è in custodia.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per l'incidente tragico di Solingen, esprimendo solidarietà al popolo tedesco. L'Unione Europea ha anche sottolineato l'importanza di opporsi al terrorismo e di promuovere l'unità di fronte all'odio e alla violenza.

